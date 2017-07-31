الرئيس الفرنسي يعتبر النموذج السويدي "مصدرا للإلهام"

باريس – (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أثناء استقباله رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في باريس انه يعتبر النموذج السويدي "مصدرا للالهام" مع بدء فرنسا اصلاحاتها لسوق العمل.

وصرح ماكرون اثناء اعلان مشترك في ختام لقائه لوفن "لطالما اعتبرت ما أسماه البعض النموذج السويدي مصدر الهام فعلي على مختلف المستويات".

وأضاف أن "السويد تمكنت من تطوير نموذجها الاجتماعي من دون خيانته في أي وقت، وعبر المصالحة بين التنافس (...) والحرص فعلا على العدالة الاجتماعية".

كما شدد ماكرون على "ارادة تعزيز اجندة مشتركة" مع ستوكهولم في "مجال الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري".

ويسعى الرئيس الفرنسي الى التوقيع على "خارطة طريق" هذه الأجندة "قبل نهاية العام في السويد"، التي سيزورها للمرة الأولى في 17

نوفمبر للمشاركة في قمة اجتماعية اوروبية تنعقد في غوتبورغ.

من جهته عبر رئيس الوزراء السويدي عن تأييده "تعاونا اوروبيا شاملا" على مستوى الأمن والدفاع، مضيفا ان قمة غوتبورغ تهدف إلى تقديم "المكاسب والفرص لجميع المواطنين" الاوروبيين.