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"الصبي الخائن" وراء مقتل كوافيرة بأرض اللواء

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مصراوي Masrawy

"الصبي الخائن" وراء مقتل كوافيرة بأرض اللواء

09:37 م الإثنين 31 يوليه 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، في القبض على المتهم بقتل كوافيرة بمنطقة أرض اللواء، وتبين أنه كان يقضي لها طلباتها بشكل مستمر، وأن السرقة وراء الجريمة.

البداية بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ملقاة بشارع أنس بن مالك.

انتقل المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، إلى محل البلاغ، وكشفت المعاينة أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بها آثار ضرب بمنطقة الرأس، وكسور وكدمات بالجسم.

وكشفت التحريات أن المجني عليها غير متزوجة، تقيم رفقة شقيقتها، وأنها تملك محل كوافير بشارع مجاور لمحل سكنها.

وخلال ساعات قليلة، توصلت تحريات الرائد عمرو نصير، معاون مباحث العجوزة، إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "أحمد"، 26 عاما، كان بمثابة "صبي" للمجني عليها، وأنه دائم التردد عليها لتوصيل بعض الطلبات إلى شقتها، وأنه يمر بأزمة مالية لسداد أقساط دراجة نارية قام بشرائها مؤخرًا.

تمكن الرائد عمرو الدباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، من ضبط المتهم خلال أحد الأكمنة بمنطقة الوراق، وأرشد عن المسروقات (4 غوايش، كوليه، سلسلة، قرط ذهبي).

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