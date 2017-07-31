مصراوي Masrawy

ننشر حركة التنقلات بقطاعي الأمن المركزي وقوات الأمن والعاصمة 09:26 م الإثنين 31 يوليه 2017

كتب - فتحي سليمان:قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن جميع الضباط الذين يعملون في إدارات نوعية، وقطاعات، ومصالح بوزارة الداخلية ممن نقلوا من مديرية أمن القاهرة في وقت سابق طلبوا العودة مره أخرى إلى العمل بمديرية الأمن وهو ما وافق عليه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في الحركة العامة.وأوضحت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها في تصريحات لمصراوي، أن رغبة الضباط في العودة إلى مديرية أمن القاهرة لها عدة أسباب أهمها ميزة مدرسة أمن القاهرة الأمنية وسمعتها بين مديريات الأمن في تخريج الضباط وكفاءتهم في العمل ومميزات مادية ومعنوية أخرى.واعتمد وزير الداخلية، السبت الماضي، حركة تنقلات الوزارة، والتي شملت تعيين اللواء صلاح الشاهد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء السيد الحبال مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن.وجاء ضمن حركة التنقلات التي أجراها وزير الداخلية تعيين العميد نبيل سليم مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن العاصمة، والعميد محمود هندي رئيسًا لقطاع مباحث شرق القاهرة، وترقية العميد محمود أبو عمره من مفتش الأمن العام ليتولى منصب نائب مدير مباحث القاهرة بدلاً من اللواء هشام لطفي الذي تم نقله نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب.كما شملت الحركة نقل اللواء أحمد الألفي من إدارة المباحث الجنائية بالقاهرة إلى إدارة تصاريح العمل بالوزارة وترقية اللواء علاء عبد الظاهر وتعيينه مديرًا لمطافئ القاهرة، واللواء عادل الزنكلوني نائبًا لمدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وترقية اللواء سعد سرية من حكمدار العاصمة ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية.واعتمدت الحركة العامة نقل اللواء عزت زهران حكمدار العاصمة للعمل نائبًا لمدير أمن القاهرة.وطالت الحركة بعض قيادات قطاع قوات الأمن حيث تم نقل العميد محمود العدوي إلى مديرية أمن الوادي الجديد واللواء سيد الجزار للعمل بمديرية أمن القاهرة والعقيد عماد صلاح والعقيد خالد زغلول والمقدم عصمت عبدالفتاح إلى مديرية أمن شمال سيناء.وشملت الحركة ترقية ونقل النقباء: محمد عبد الرحمن من قطاع الأمن المركزي لمديرية أمن القاهرة، وكريم السيد صالح حجازي إلى مديرية أمن بورسعيد، ومحمد عادل لمديرية أمن البحيرة، وهمام جمال محمد لمديرية أمن المنيا، ومحمد إبراهيم حسين لمديرية أمن الجيزة، وأحمد على عبد الرحيم لمديرية أمن الوادي الجديد، ومعتز محمد سعد محجوب لمديرية أمن الغربية.كما شملت الحركة إنهاء ندب بعض قيادات قطاع الأمن المركزي الذين كانوا منتدبين لبعض قطاعات الوزارة الأخرى، وعودتهم لقطاع الأمن المركزي مرة أخرى، حيث تم انتهاء ندب اللواء عادل عبد الله سليمان من مدير إدارة قوات أمن الدقهلية، العميد محمد حسن من مدير إدارة قوات أمن الإسكندرية، العميد حسام يسري من مدير إدارة قوات أمن الفيوم، العميد مدحت إبراهيم من مدير إدارة قوات أمن السويس، العميد أحمد نصر من مدير إدارة قوات أمن الوادي الجديد، العقيد أمين عطية نصر من مدير إدارة قوات أمن مطروح، العقيد جمال سيد من مدير إدارة قوات أمن البحيرة والعميد إيهاب عادل من مدير إدارة قوات أمن الأقصر.وتم نقل بعض الضباط من قطاع الأمن المركزي إلى بعض قطاعات الوزارة الأخرى وفقًا لرغبتهم ومراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية وهم كل من الرائد محمد طارق يوسف موسى من قطاع الأمن المركزي إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الرائد على محمد للإدارة العامة للأندية والفنادق الشرطية، الرائد هاني السيد للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الرائد شريف محمد سامي للإدارة العامة لشرطة الأندية والفنادق الشرطية، محمد عطية محمود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، محمد أحمد عمران شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة والنقباء محمد نبيل لمديرية أمن الشرقية ومحمد أحمد لقطاع شئون الأفراد ومحمد أحمد سيد خليل لقطاع الضباط والشئون التأديبية وعبد الرحمن محمد لقطاع مصلحة الأحوال المدنية وملازم أول أحمد صلاح لمديرية أمن الدقهلية وملازم أول منصور النعماني لمديرية أمن كفر الشيخ وملازم أول أحمد حامد أحمد الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وملازم أول أحمد فتحي عبد الباقي للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.كما تم انتهاء ندب بعض الضباط ومنهم الرواد عمرو جمعة صوفي من مصلحة التدريب وشريف على محمد لمديرية أمن المنوفية وأحمد مصطفى من قطاع مصلحة الأحوال المدنية، وأسامة محمد عصام مصلحة التدريب ومحمد هلال عبد المنعم الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وشريف السيد السيد حسانين لمديرية أمن الإسماعيلية وأحمد فتحي عبد الغفار لمديرية أمن بني سويف ومحمد سعد عطية الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأحمد محمد حسني من المصلحة التدريب ومحمود محمد محمود من قطاع شرطة التعمير ومحمود محمد قطاع شرطة ميناء الإسكندرية البحري.كما شملت الحركة نقل بعض الضباط من قطاع الأمن المركزي إلى قطاع التفتيش والرقابة وهم اللواء خيري عفيفي واللواء طارق وحيد محمد واللواء ناصر أحمد حسين واللواء حسن سامي أحمد واللواء حسن سامي واللواء طارق محمد محمد وأشرف السيد إبراهيم.

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