أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البيئة توصي بالتكثيف الإعلامي لـ"الحد من استخدام ​الأكياس البلاستيكية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة توصي بالتكثيف الإعلامي لـ"الحد من استخدام ​الأكياس البلاستيكية"

09:31 م الإثنين 31 يوليو 2017

وزارة البيئة المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سیداري)، مساء الاثنين، الجلسة التشاورية السادسة للمبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في لمناقشة أساليب التسويق والإعلام لتوعية المجتمع حول المبادرة، وذلك بحضور إعلاميين وعدد من الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان.

وتھدف الجلسة إلى رفع الوعي بأهمية الحد من استهلاك الأكیاس البلاستیكیة غير القابلة للتحلل والتحول إلى بدیل مستدام وصدیق للبيئة، واستعراض الأضرار الاقتصادية والصحية والبيئية للأكياس البلاستيكية، وكذلك تجارب ناجحة لدول أخرى في ھذا المجال والفوائد البيئية والاقتصادية للتحول.

وقال المدیر الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسیداري الدكتور حسام علام إن الجلسة تضمنت مناقشة نتائج الدراسة المبدئية التي أعدت حول ھذا القطاع في مصر، والتي أجراھا المشروع بالتعاون مع مركز تكنولوجیا البلاستیك، بالإضافة إلى عرض فرص التغییر وكیفیة استغلالھا إیجابیا لتحقیق المنفعة الاقتصادیة والبیئیة لكافة الأطراف.

كما ناقشت الجلسة أفضل الأساليب الإعلامية لتحقیق الھدف من المبادرة وتوعية المجتمع بأهمية التحول، مع تجنب الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والاستثمار في إنتاج بدائل.

واتفق الحضور على ضرورة التكثيف الإعلامي للمبادرة من خلال عرض فيديوهات ورسائل إيجابية حول أهمية التحول وطرح مخاطر الاستهلاك الكثيف للأكياس البلاستيكية على الإنسان والبيئة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي ھذه الجلسة مع الجهات الحكومية ضمن سلسة من الجلسات التشاوریة التي تجري حالیا مع المنتجین والمصنعین والمستھلكین والجھات المعنیة، بالإضافة إلى تقصي آراء كافة الأطراف حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الإجراءات والسیاسات الھادفة للحد من استخدام الأكیاس البلاستیكیة غیر القابلة للتحلل في مصر؛ لتعزیز التنمیة المستدامة، والشراكة بين وزارة البیئة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة وسیداري من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودمج سیاسات الإنتاج والاستھلاك المستدام في خطط وبرامج الدولة.

يشار إلى أن الأكیاس البلاستیكیة غیر القابلة للتدویر تمثل تحدیا بیئیا، حيث إنها تستغرق مئات السنین حتى تتحلل وقد تنتقل إلى البحار والأنھار مما یعرض الكائنات المائیة إلى النفوق، وكذلك فإن أساليب التخلص منها من خلال الحرق تؤدي إلى انبعاث جسیمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان والبيئة.

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة توافق على إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين

    أخبار

  • ورشة مشتركة بين "الأعلى للإعلام" و"البيئة" لعمل خطط توعوية للمواطنين

    أخبار

  • ​وحدة المرأة بوزارة البيئة تنظم حملات توعية بمخاطر "حرق قش الأرز"

    أخبار

  • البيئة: انتهاء المرحلة الثالثة من إعداد وتأهيل العاملين بالمناطق الصناعية

    أخبار

إعلان

fce785933a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري