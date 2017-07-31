أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

جدد أحمد الأحمر، نجم كرة اليد بالزمالك، اليوم الإثنين، تعاقده مع القلعة البيضاء.

وتواجد «الأحمر» في مكتب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في حضور رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

وتواصل إدارة الزمالك مجهوداتها لتدعيم صفوف فريق اليد، لاستعادة البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل، بعد تراجع النتائج في الموسم الماضي.

شاهد أيضا

يذكر أن مجلس الإدارة تعاقد مع مجدي أبو المجد، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش لتولي القيادة الفنية لفريق اليد بالنادي خلال الموسم المقبل.