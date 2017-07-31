عقبة أمام ضم عزت تجدد أمال محمود علاء مع الأهلي

التحرير

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أكد مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنّ نسبة انضمام محمود عزت، مدافع سموحة، إلى القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قليلة للغاية.

وقال المصدر في تصريحات لـ«التحرير» إن حسام البدري المدير الفني للأهلي، أبدى إعجابه بمحمود عزت، ولكن قيد اللاعب في القائمة الإفريقية مستحيل بسبب مشاركته مع الفريق السكندري في بطولة الكنفيدرالية الإفريقية.

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وأضاف المصدر أن رغبة الجهاز الفني للنادي الأهلي والتعاقد مع محمود علاء، مدافع نادي وادي دجلة، تجددت بشكل كبير.

واختتم: «الجهاز الفني الآن أمام أمرين أن يتم التعاقد مع محمود علاء، وقيده في القائمة الإفريقية أو إكمال دوري الأبطال بثلاثة مدافعين فقط».