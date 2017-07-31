مران الزمالك| ظهور الصفقات الجديدة.. وعودة محمد إبراهيم (صور)

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شهد مران الزمالك، تحت قيادة طارق يحيى، ظهور أول لكل الصفقات الجديدة، حيث تواجد أحمد داوودا القادم من مصر المقاصة، وصلاح عاشور الوافد الجديد من إنبي، وأحمد مدبولي من النصر للتعدين، بالإضافة لمحمد كوفي ويوسف إبراهيم "أوباما" وبنجيامين أتشيمبونج وكاسونجو كابونجو.

وأدى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيليه في الجيم، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي العلاج الطبيعي، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بشرخ في الساق اليسرى.

على جانب آخر عقد طارق يحيى، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل المران، وطلب تواجد الجدد في المران لضرورة الإندماج مع الفريق سريعًا.

وشدد طارق يحيى على اللاعبين: «يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات».