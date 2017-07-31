أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مران الزمالك| ظهور الصفقات الجديدة.. وعودة محمد إبراهيم (صور)

Google+ Print
مران الزمالك| ظهور الصفقات الجديدة.. وعودة محمد إبراهيم (صور) مران الزمالك| ظهور الصفقات الجديدة.. وعودة محمد إبراهيم (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد مران ، تحت قيادة طارق يحيى، ظهور أول لكل الصفقات الجديدة، حيث تواجد أحمد داوودا القادم من المقاصة، وصلاح عاشور الوافد الجديد من إنبي، وأحمد مدبولي من النصر للتعدين، بالإضافة لمحمد كوفي ويوسف إبراهيم "أوباما" وبنجيامين أتشيمبونج وكاسونجو كابونجو.

وأدى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيليه في الجيم، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي العلاج الطبيعي، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بشرخ في الساق اليسرى.

على جانب آخر عقد طارق يحيى، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل المران، وطلب تواجد الجدد في المران لضرورة الإندماج مع الفريق سريعًا.

وشدد طارق يحيى على اللاعبين: «يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات».

 

شاهد أيضا

مران الزمالك(1)

كاسونجو

يوسف أوباما

محمد كوفي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري