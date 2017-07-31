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طبيب الأهلي: متعب لن يلحق بمباراة الفيصلي الأردني

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طبيب الأهلي: متعب لن يلحق بمباراة الفيصلي الأردني طبيب الأهلي: متعب لن يلحق بمباراة الفيصلي الأردني

التحرير

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أكد خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أنّ عماد متعب، مهاجم الفريق، لن يلحق بمباراة الفيصلي الأردني، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية.

وأضاف «محمود»، في تصريحات صحفية، أنّ متعب يعاني من الإجهاد في العضلة الخلفية، مما أدى لغيابه عن مران فريقه الجماعي مساء اليوم الإثنين.

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وأوضح أن الجهاز الطبي، فضل منحه راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم الإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني اصطحب اللاعب معه إلى الإسكندرية تحسبًا للوصول إلى نهائي البطولة العربية.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الإثنين في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني.

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التحرير

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