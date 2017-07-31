أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أحمد موسى للشعب التونسي: تخلصوا من الإخوان لأنهم سبب الخراب (فيديو)

Google+ Print
أحمد موسى للشعب التونسي: تخلصوا من الإخوان لأنهم سبب الخراب (فيديو) أحمد موسى للشعب التونسي: تخلصوا من الإخوان لأنهم سبب الخراب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى إن تونس الخضراء تحولت إلى خراب بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حزب النهضة مقاليد الحكم هناك.

وتابع موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم الاثنين ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإخوان تسببوا في خراب ودمار الاقتصاد التونسي، مضيفًا: «مع العلم بأن كل مواطن تونسي يقابله سائح أجنبي يزور البلاد كل عام».

وأضاف موسى: تونس الخضراء تحولت إلى سراب، وحزب النهضة هو سبب الخراب وعلى الشعب التونسي التخلص من هذا الحزب، فطالما الإخوان موجودون في تونس فلن نجد الخير فيها.

شاهد أيضا

ووجه حديثه للشعب التونسي قائلًا: «أتمنى أن تستيقظوا مبكرًا، لأنكم رايحين لوضع صعب للغاية لن تتحملوه، وهذا لا نتمناه لكم».

واستكمل موسى: «حزب النهضة والأحزاب الدينية هم سبب دمار اقتصادكم، والسياحة مش هترجع تاني طول ما الناس ده موجودة لازم تنقذوا بلدكم منهم زي ما المصريين عملوا المعجزة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):