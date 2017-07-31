أحمد موسى للشعب التونسي: تخلصوا من الإخوان لأنهم سبب الخراب (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى إن تونس الخضراء تحولت إلى خراب بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حزب النهضة مقاليد الحكم هناك.

وتابع موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم الاثنين ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإخوان تسببوا في خراب ودمار الاقتصاد التونسي، مضيفًا: «مع العلم بأن كل مواطن تونسي يقابله سائح أجنبي يزور البلاد كل عام».

وأضاف موسى: تونس الخضراء تحولت إلى سراب، وحزب النهضة هو سبب الخراب وعلى الشعب التونسي التخلص من هذا الحزب، فطالما الإخوان موجودون في تونس فلن نجد الخير فيها.

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ووجه حديثه للشعب التونسي قائلًا: «أتمنى أن تستيقظوا مبكرًا، لأنكم رايحين لوضع صعب للغاية لن تتحملوه، وهذا لا نتمناه لكم».

واستكمل موسى: «حزب النهضة والأحزاب الدينية هم سبب دمار اقتصادكم، والسياحة مش هترجع تاني طول ما الناس ده موجودة لازم تنقذوا بلدكم منهم زي ما المصريين عملوا المعجزة».