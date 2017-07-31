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المتحدث باسم «الوفد»: الحزب غير خاضع لأهواء أو توجهات أفراد

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المتحدث باسم «الوفد»: الحزب غير خاضع لأهواء أو توجهات أفراد المتحدث باسم «الوفد»: الحزب غير خاضع لأهواء أو توجهات أفراد

التحرير

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قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزب الوفد قوي بتنوع وجهات نظره، و سيظل أعرق أحزاب العالم العربي في تاريخه الممتد.

و أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصدير بعض المناقشات وتناول الموضوعات داخل الحزب من جانب البعض على أنها مشاهد خلافية لا تعكس إلا وجهات نظر مختلفة داخل الحزب،  مشدداً علي أن الوفد حزب يؤمن بالمؤسسية و يتخذ قراراته من خلال رئيسه وهيئته العليا وغير خاضع لأهواء أو توجهات أفراد.

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وأعرب المتحدث باسم حزب الوفد، عن إيمان الحزب بمؤسساته السياسية، وتقديره لقياداته التاريخية التي لا يمكن أن يفرقها موقف سياسي أو اختلاف في وجهات النظر.

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التحرير

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