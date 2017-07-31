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وزير التموين: مد مهلة سداد المستحقات المتأخرة على المخابز لنهاية الأسبوع

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مصراوي Masrawy

وزير : مد مهلة سداد المستحقات المتأخرة على المخابز لنهاية الأسبوع

09:25 م الإثنين 31 يوليو 2017

وزير التموين: مد مهلة سداد المستحقات المتأخرة على المخابز لنهاية الأسبوع

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخ

تبت- عايدة رضوان:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، احتساب المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين، ومد فترة السداد حتى نهاية الأسبوع .

وقرر المصيلحي، خلال اجتماعه الاثنين برؤساء شعب المخابز بالمحافظات، بحضور عبدالله غراب رئيس الشعبة، خصم قيمة المستحقات المـتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز.

وأوضح وزير التموين، أنه إذا بلغت قيمة المستحقات المتأ خرة للمخبز 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه، يودع المخبز 15 ألف جنيه مباشرة فى الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.

وأضاف وزير التموين، أنه حال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق، يرسل صاحب المخبز خطاب يفيد قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار وزير التموين، إلى أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها ولا تتدخل الوزارة فى تحديد قيمة التأمين.

وأكد المصيلحي، أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل، واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، مشيرا إلى أنه يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء علي ما تم إنتاجه و صرفه للمواطنين.

وأهاب وزير التموين والتجارة الداخلية، بجميع أصحاب المخابز الشرفاء، التحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن الهدف من سداد قيمة التأمين حماية المهنة من الدخلاء.

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