دمياط تتصدر مؤشرات التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية

دمياط - أ ش أ:

قال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه إن المحافظة تصدرت قائمة محافظات الجمهورية في دليل التنمية البشرية وسجلت مؤشرات إيجابية في التعليم ومحو الأمية والصحة والناتج المحلي والمكون الاقتصادي ، مما ساهم بشكل كبير في التنمية البشرية ومستوى الخدمات.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الاثنين - أن هذه المؤشرات تضمنتها الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، في إطار إعدادها للرؤية المستقبلية لتنمية محافظات مصر.

وأشار إلى أن دمياط حققت مؤشرات عالية في مجال البنية الأساسية لتسجل أعلى معدلات في نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي مقارنة بمحافظات الدلتا ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من كمية الكهرباء أعلى من متوسط نصيب الفرد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الدراسة أظهرت أن دمياط بما تمتلكه من مقومات أساسية بالنسبة للموقع والسمات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية لها تأثير كبير على المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر مستقبلا ، وذلك على النطاق الدولي من خلال منافسة ميناء دمياط والمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط لموانئ حوض البحر المتوسط ، والعلاقة مع الأسواق المجاورة بأنشطة الاستيراد والتصدير والنقل والاتصال وتصدير صناعات الأثاث.​