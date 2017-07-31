الشيخ يجاور السعيد في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي

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أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الفيصلي الأردني بعد غد الأربعاء في نصف نهائي البطولة العربية المقرر لها الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمر رضوان.

في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل وعلى معلول وحسين السيد وباسم علي

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في خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وأكرم توفيق وعمرو السولية وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة وعمرو بركات وأحمد حمودي وإسلام محارب ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد، ميدو جابر.

في خط الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال وعماد متعب وجونيور أجاي وأحمد ياسر ريان.

واستبعد البدري كلًا من..

سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي لأسباب فنية، ويدخل الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني.

