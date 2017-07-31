«دعم مصر» يشيد بقرار السعودية باستضافة 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

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أشاد ائتلاف دعم مصر، بمبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين بقرار المملكة العربية السعودية، باستضافة 1000 حاج مصري من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأكد الائتلاف، في بيان له اليوم، أن المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز، حريصان على دعم مصر في حربها الناجحة ضد الإرهاب الأسود، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية، ولهما مواقفهما الواضحة والصريحة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية خاصة تجاه ظاهرة الإرهاب وتجاه الدول التي تمول وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأوضح أن هذا الموقف الذي لقي ارتياحا كبيرا من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، ليس بغريب عن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه مصر وشعبها.