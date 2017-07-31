الدسوقي رشدي: «اشتغلت مذيع بالصدفة» (فيديو)

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إنه عمل كمقدم برامج في إحدى القنوات التليفزيونية بالصدفة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل في مجال الصحافة منذ التحاقه بالجامعة.

وأضاف رشدي خلال لقائه اليوم الاثنين ببرنامج « سيداتي آنساتي» تقديم الإعلامية حنان الديب المذاع على فضائية «دريم»، أن الإعلامي إبراهيم عيسى أعجب بمشروع تخرجه من كلية الإعلام، واستدعاه للعمل معه في جريدة الدستور كمدير تحرير.

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وأوضح: «أنا اشتغلت مذيع بالصدفة، وبداية انطلاقتي كانت بتقديمي حلقة مع الإعلامية شافكي المنيري، وهذه الحلقة نالت إعجاب الجميع، وبعدها كانت انطلاقتي الإعلامية».