أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الدسوقي رشدي: «اشتغلت مذيع بالصدفة» (فيديو)

Google+ Print
الدسوقي رشدي: «اشتغلت مذيع بالصدفة» (فيديو) الدسوقي رشدي: «اشتغلت مذيع بالصدفة» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إنه عمل كمقدم برامج في إحدى القنوات التليفزيونية بالصدفة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل في مجال الصحافة منذ التحاقه بالجامعة.

وأضاف رشدي خلال لقائه اليوم الاثنين ببرنامج « سيداتي آنساتي» تقديم الإعلامية حنان الديب المذاع على فضائية «دريم»، أن الإعلامي إبراهيم عيسى أعجب بمشروع تخرجه من كلية الإعلام، واستدعاه للعمل معه في جريدة الدستور كمدير تحرير. 

شاهد أيضا

وأوضح: «أنا اشتغلت مذيع بالصدفة، وبداية انطلاقتي كانت بتقديمي حلقة مع الإعلامية شافكي المنيري، وهذه الحلقة نالت إعجاب الجميع، وبعدها كانت انطلاقتي الإعلامية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):