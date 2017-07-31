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علي جمعة للملحدين: الدنيا هتبقى خازوق مغري لو مفيش ربنا (فيديو)

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علي جمعة للملحدين: الدنيا هتبقى خازوق مغري لو مفيش ربنا (فيديو) علي جمعة للملحدين: الدنيا هتبقى خازوق مغري لو مفيش ربنا (فيديو)

التحرير

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استنكر الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، ما سماه «ادعاءات الملحدين»، بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، وقولهم بإنه وهم من صنع البشرية، قائلًا: « الدنيا هتبقى سودة وكئيبة وخازوق مغري، ووحشة بدون الله، دا الملحد ده عايز يتعس نفسه».

وأضاف جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الرضا والتسليم والتوكل على الله عز وجل ضمانة سعادة الدارين للإنسان، لافتًا إلى أنه يجب على الإنسان أن يجعل قلبه متساويا بين الوجود والعدم، وأن يجعل الدنيا في يده وليس في قلبه. 

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وذكر  أن الإنسان في هذا العصر في عام 2017 منعم أكثر من النعم التي رآها قوم قيصر وتُبَّع وفرعون، لافتًا إلى أن الإنسان يعيش رفاهية في كثير من الأمور لم يشهدها أي إنسان من قبل.

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التحرير

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