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الحكومة تدعم مستشفيات طنطا بـ48 مليون جنيه

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الحكومة تدعم مستشفيات طنطا بـ48 مليون جنيه الحكومة تدعم مستشفيات طنطا بـ48 مليون جنيه

التحرير

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محمد عباس

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الاثنين، على دعم مستشفى طنطا الجديد بقرية سبرباى التابعة لمركز طنطا، بمبلغ 47 مليون جنيها، ضمن مشروعات وزارة الصحة للعام المالى 2017/ 2018م.

جاء ذلك بناء على الطلب الذى تقدم به المهندس على عز، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك كدفعة أولى من إجمالى مبلغ قدره 567 مليون جنيه، لإنشاء مستشفى عام جديد يخدم مدينة طنطا ومراكزها.

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كما قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، دعم مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا بناء على طلب النائب بمبلغ مليون و619 ألفًا و500 جنيه، لشراء أجهزة جديدة تحتاجها المستشفى، نظرًا لاستقباله حالات الطوارئ والحوادث بواقع 3 أيام أسبوعيًا.

يذكر أن مدينة طنطا لا يوجد بها سوى مستشفيين عامين، هما المنشاوى العام التابع لوزارة الصحة، وطنطا الجامعى التابع لوزارة التعليم العالى، وتعانى من نقص شديد فى الخدمات الطبية، مع تزايد أعداد المرضى ما يترتب عليه نقص شديد فى الخدمة العلاجية وأسرة العنايات المركزة.

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