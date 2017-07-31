بينهم طفل.. ننشر أسماء ضحايا التنقيب عن الآثار بسوهاج (صور)

كتب – فتحي سليمان:

قالت مصادر أمنية موثوقة بمديرية أمن سوهاج إن فريق من الأدلة الجنائية وصل إلى موقع العثور على 4 جثث بمنطقة القيثارية في طهطا لفحص أسباب وفاتهم داخل البئر خاصة وأنه لم ينهار.

ورجحت المصادر وفاتهم نتيجة اختناق أو ماس كهربائي اثناء اجراء توصيلات كهربائية لإنارة بعض اللمبات داخل الحفرة على عمق 8 أمتار.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المتوفيين هم (محمد أحمد البطاط، 37 سنة، فكهاني، وشقيقه علاء أحمد البطاط، 33 سنة، فكهاني، ونجله الأول السيد محمد أحمد، 11 سنة، ونجل شقيقتهما محمود رمضان، 28 سنة).

وأوضحت المصادر أن بلاغاً وصل إلى أجهزة الأمن بشأن العثور على 4 جثث داخل بئر تم حفرها للتنقيب عن الآثار، وتم الدفع برجال الإنقاذ البري لاستخراج الجثث، والإسعاف، والمطافئ، ومازالت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد محمد عبدالصبور رئيس المباحث تفحص الواقعة، وتجمع معلومات حولها.