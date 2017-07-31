آخر طائرات تورنادو الألمانية تعود من قاعدة أنجرليك التركية

برلين - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن آخر طائرة من طائرات الاستطلاع (تورنادو) عادت اليوم الاثنين من قاعدة انجرليك التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح المتحدث أن خامس طائرة في طائرات التورنادو هبطت في مطار بوشل العسكري في ولاية راينلاند-بفالتس.

كان البرلمان الألماني قرر في يونيو الماضي سحب الجيش الألماني من قاعدة انجرليك والتوجه إلى الأردن، ويرجع السبب في ذلك إلى حظر السلطات التركية زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم المتمركزين في انجرليك.

ومن غير المتوقع أن يعاود قائدو طائرات التورنادو الألمانية القيام بطلعات استكشافية في إطار الحرب على تنظيم داعش، قبل تشرين أول/أكتوبر المقبل، وحتى ذلك الوقت فإنه يتعين نقل العتاد التقني اللازم لهذه الطلعات عبر الجو والبحر من تركيا إلى الأردن.

وذكر المتحدث أن قاعدة الأزرق في الأردن لا تزال في حاجة إلى أعمال بناء، واضاف أن نشر طائرات التورنادو في الوقت الراهن في ألمانيا هو الطريق الأفضل لأن الكلفة المالية واللوجيستية لزيادة أفراد الأطقم والتجهيزات في قاعدة الأزرق ستكون "ضخمة"، وكان سلاح الجو الألماني أعلن في الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى هذه الزيادة للقيام بالمهام دون تقصير.

وكانت ألمانيا سحبت أيضا طائرة تزويد بالوقود من قاعدة انجرليك، لكن هذه الطائرة استأنفت عملها في الأردن بعد فترة قصيرة من سحبها من قاعدة انجرليك.