أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

آخر طائرات تورنادو الألمانية تعود من قاعدة أنجرليك التركية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

آخر طائرات تورنادو الألمانية تعود من قاعدة أنجرليك التركية

08:19 م الإثنين 31 يوليه 2017

آخر طائرات تورنادو الألمانية تعود من قاعدة أنجرليك التركية

طائرات تورنادو الألمانية - ارشيفيه

برلين - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن آخر طائرة من طائرات الاستطلاع (تورنادو) عادت اليوم الاثنين من قاعدة انجرليك التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح المتحدث أن خامس طائرة في طائرات التورنادو هبطت في مطار بوشل العسكري في ولاية راينلاند-بفالتس.

كان البرلمان الألماني قرر في يونيو الماضي سحب الجيش الألماني من قاعدة انجرليك والتوجه إلى الأردن، ويرجع السبب في ذلك إلى حظر السلطات التركية زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم المتمركزين في انجرليك.

ومن غير المتوقع أن يعاود قائدو طائرات التورنادو الألمانية القيام بطلعات استكشافية في إطار الحرب على تنظيم داعش، قبل تشرين أول/أكتوبر المقبل، وحتى ذلك الوقت فإنه يتعين نقل العتاد التقني اللازم لهذه الطلعات عبر الجو والبحر من تركيا إلى الأردن.

وذكر المتحدث أن قاعدة الأزرق في الأردن لا تزال في حاجة إلى أعمال بناء، واضاف أن نشر طائرات التورنادو في الوقت الراهن في ألمانيا هو الطريق الأفضل لأن الكلفة المالية واللوجيستية لزيادة أفراد الأطقم والتجهيزات في قاعدة الأزرق ستكون "ضخمة"، وكان سلاح الجو الألماني أعلن في الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى هذه الزيادة للقيام بالمهام دون تقصير.

وكانت ألمانيا سحبت أيضا طائرة تزويد بالوقود من قاعدة انجرليك، لكن هذه الطائرة استأنفت عملها في الأردن بعد فترة قصيرة من سحبها من قاعدة انجرليك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة الدفاع الألمانية عن سقوط مروحية في مالي: أسوأ لحظة في تاريخي

    أخبار

  • سقوط مروحية للجيش الألماني في مالي

    أخبار

  • رغم توتر العلاقات بين البلدين .. وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد سلاسة

    أخبار

  • تسريح 4 جنود بالجيش الألماني بسبب إذلالهم آخرين

    أخبار

إعلان

111f9da328.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي