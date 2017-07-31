مقتل مسئول باللجنة الانتخابية في كينيا قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

نيروبي - (أ ش أ):

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا وافولا تشيبوكاتي، الإثنين، أنه تم العثور على مدير نظم تكنولوجيا المعلومات باللجنة مقتولاً، وذلك قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من أغسطس المقبل.

وعلق تشيبوكاتي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "إنه قتل وحشي لأحد موظفينا ونطالب بمعرفة من قتله ولماذا؟"، مطالبًا الحكومة الكينية بتوفير الأمن لكل موظفي اللجنة الانتخابية.

وأشار تشيبوكاتي، الذي ساعد في التعرف على جثة كريستوفر مساندو - الذي كان قد اختفي قبل أيام قليلة - في المشرحة، إلى وجود إصابات في رقبته ورأسه.

وكان مساندو - المسئول عن إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات في اللجنة الانتخابية حيث ستستخدم كينيا تكنولوجيا الإحصاء البيولوجي للتعرف على المصوتين، والنقل الإلكتروني للنتائج مما يقلل من فرص التزوير - قد طمأن المصوتين بشكل علني إلى أن نتائج الانتخابات لن يتم التلاعب بها.

ويزداد التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يحتدم السباق بين أوهورو كينياتا الرئيس الحالي للبلاد والمعارض البارز رايلا أودينجا.