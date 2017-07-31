في يوبيله الفضي.. أفضل مواسم أندية «البريميرليج» طوال تاريخه

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يحتفل عشاق الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باليوبيل الفضي، للبريميرليج، واحتفالًا بتلك المناسبة استعرض موقع «توك سبورت» أفضل موسم لكل فريق مشارك هذا الموسم في البطولة طوال تاريخه بالترتيب في السطور التالية كالآتي:

20- بورنموث (2014- 2015)

نجح بورنموث في التواجد في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في عام 2015، وذلك بعد 5 سنوات فقط من تواجده في الدوري الدرجة الرابعة.

19- كريستال بالاس (1990- 1991)

لم يتوج كريستال بالاس بأي لقب كبير طوال تاريخه، وذلك بعد خسارة نهائيين في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد عامي 1990 و2016، وذهب الفريق إلى نهائي عام 1990 في فترة ذهبية في تاريخ النادي، ففي موسم 1990- 1991 أنهى الفريق الدوري الإنجليزي في أفضل مركز له في تاريخه، وهو الثالث خلف البطل ليفربول والوصيف آرسنال.

18- واتفورد (1982- 1983)

تواجد واتفورد في دوري الدرجة الرابعة في عام 1978، ووصل الفريق إلى الدوري الإنجليزي بحلول عام 1982، وتحت قيادة جراهام تايلور، قدم الفريق موسما استثنائيا في البطولة من خلال إنهائها في المركز الثاني خلف البطل ليفربول، وبعدها بعام واحد وصل الفريق إلى النهائي الوحيد في تاريخهم في كأس الاتحاد الإنجليزي وخسروا حينها أمام إيفرتون بثنائية نظيفة.

17- برايتون (1909- 1910)

في العصور الأولى لكرة القدم كان الدوري الإنجليزي مسابقة من ضمن مسابقات أخرى في إنجلترا مثل الدوري الجنوبي، والذي أفرز بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1901 توتنهام، وكانت بطولة الدرع الخيرية تقام بين بطلي الدوريين، وفي عام 1910 واجه بطل الدوري الجنوبي برايتون نظيره أستون فيلا بطل الدوري الدرجة الأولى، الذي كان ينظر إليه بإعتباره واحدا من أقوى الفرق في إنجلترا، وتوج برايتون باللقب ليصبح الفريق الجنوبي الوحيد الذي يتوج بالدرع الخيرية وهو لقب الفريق الوحيد حتى تلك اللحظة.

16- ستوك سيتي (1971- 1972)

حقق ستوك لقبه الوحيد في عام 1972 بالفوز بكأس الرابطة، وذلك بعد التغلب على تشيلسي في ويمبلي بنتيجة 2-1، وذلك بعد التغلب على وست هام في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مواجهة شهدت إعادتها 4 مرات.

15- سوانزي سيتي (2012- 2013)

في عام 2003، كان سوانزي سيتي على وشك الهبوط من دوري الدرجة الأولى، وبعدها بعشر سنوات تواجد الفريق في الدوري الإنجليزي وأحرز اللقب الوحيد في تاريخه بالفوز على برادفورد من دوري الدرجة الرابعة في نهائي كأس الرابطة بخماسية نظيفة، في المباراة النهائية وذلك بعد التغلب على تشيلسي بطل أوروبا حينها في نصف النهائي إلى جانب التغلب قبلها على ليفربول.

14- وست هام (1979- 1980)

قاد بوبي مور وست هام للقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية عامي 1964 و1965، ومن ثم عاد الفريق للتويج بلقب الكأس من جديد على ملعب ويمبلي في عام 1975، ويكن يبقى تتويج وست هام بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1980 الإنجاز الأبرز في تاريخ النادي بالنظر إلى تتويج الفريق باللقب في الوقت الذي احتل فيه المركز السابع في دوري الدرجة الثانية حينها، وحقق وست هام اللقب حينها على حساب أرسنال.

13- ساوثهامبتون (1975- 1976)

حالهم حال وست هام، حقق ساوثهامبتون لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عندما كان الفريق يتواجد في دوري الدرجة الثانية، وأنهى الفريق ذلك الدوري في المركز السادس، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التغلب على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في ويمبلي بهدف نظيف في الوقت الذي أنهى فيه اليونايتد الدوري في المركز الثالث.

ويحتل إنجاز ساوثهامبتون هذا مركز متقدم عن وست هام بإعتباره اللقب الوحيد الذي توج به الفريق، بينما لقب وست هام في عام 1980 يعد ثالث ألقاب الفريق في المسابقة في غضون 16 عام.

12- وست بروميتش (1919- 1920)

يمتلك وست بروميتش تاريخ جيد من خلال التتويج بخمس ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب لقب في كأس الرابطة، ولكن يبقى أفضل موامسه هو عام 1920- 1919 عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم في العودة عقب التوقف بسبب الحرب العالمية الأولى، وسجل الفريق في ذلك الموسم 104 هدف وحقق 60 نقطة في عصر كان الفوز فيه يحتسب بنقطتين.

11- مانشستر سيتي (1967- 1968)

حقق مانشستر الثنائية في مناسبتين سابقتين من خلال التتويج بكأس الرابطة وكأس الكؤوس الأوروبية في عام 1970 ولقب الدوري وكأس الرابطة في عام 2014، كما توج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من موسم 2011- 2012.

ولكن يبقى موسم 1967- 1968 أفضل مواسم الفريق، فبالنظر إلى الموسم الذي سبقه أنهى الفريق الدوري في المركز الـ15، بعدما كان في دوري الدرجة الأولى في الموسم الذي سبقه، وقبل نهاية موسم 1967- 1968 بمباراة واحدة كان الفريق متساوي في النقاط مع حامل اللقب حينها مانشستر يونايتد، وكان الفريق على موعد مع مباراة صعبة خارج ملعبه أمام نيوكاسل وكان اليونايتد في مواجهة سندرلاند المتعثر على الأولد ترافورد، وتمكن السيتي من الفوز 4-3 ليحرم اليونايتد من الثنائية بعد تتويج الشياطين الحمر في ذلك الموسم بلقب بطولة أوروبا للأندية البطلة.

10- بيرنلي (1920- 1921)

توج بيرنلي بلقب الدوري مرتين وكانت أبرزها في عام 1960 عندما لم يتصدر الفريق البطولة إلا في الجولة الأخيرة، إلا أن أفضل موسم للفريق كان في 1920- 1921 بعد التتويج بلقب الدوري بعد مسيرة 30 مباراة دون خسارة، وكانت تلك أطول سلسلة حتى حطمها أرسنال في موسم 2003- 2004.

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9- نيوكاسل (1904- 1905)

كان نيوكاسل في الفترة ما بين عامي 1905 و1910 القوة العظمى في إنجلترا وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري 3 مرات إلى جانب الفوز بلقب كأس الاتحاد مرة واحدة إلى جانب الوصول إلى نهائي البطولة 3 مرات، وكان الفريق على مقربة من التتويج بالثنائية في عام 1905 بعد التتويج بلقب الدوري وخسارة الكأس لصالح أستون فيلا.



8- هدرسفيلد تاون (1925- 1926)

تأسس النادي في عام 1908 قبل أن تتم تصفيته في عام 1912 ومن ثم أعيد تأسيسه من جديد في عام 1919، ليحتل الفريق وصافة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول، وفي عام 1921 تولى هيربيرت شابمان الإدارة الفنية للفريق، وهو الرجل الذي يعود له الفضل في جعل أرسنال من القوة الكروية في كرة القدم.

وبدأ شابمان في تكوين فريق قوي للمنافسة على الألقاب وكانت البداية بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1922 ومن ثم توج بلقب الدوري عامي 1924 و1925، ومن ثم رحل شابمان إلى أرسنال إلى هدرسفيلد توج بلقب الدوري أيضًا بعدها ليصبح أول فريق إنجليزي يتوج بلقب الدوري 3 مواسم متتالية.

7- إيفرتون (1984- 1985)

يمتلك إيفرتون تاريخًا كبيرًا من خلال التتويج بلقب الدوري 9 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، وأتى أفضل مواسم التوفيز في منتصف الثمانينيات، عندما تحولوا لأكبر قوى في إنجلترا على حساب الغريم ليفربول، ونجح إيفرتون في تفادي الخسارة في 28 مباراة متتالية في جميع المسابقات في الفترة ما بين ديسمبر من عام 1984 وحتى مايو من العام التالي، ليتوج الفريق بلقب الدوري بـ90 نقطة، ومن ثم توج الفريق بكأس الكؤوس الأوروبية على حساب رابيد فينا النمساوي بعد التغلب على بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

6- تشيلسي (2004- 2005)

بعد وصول رومان أبراموفيتش كمالك جديد لتشيلسي، لم يكن البلوز قد توج بلقب الدوري الإنجليزي سوى مرة واحدة فقط وذلك في موسم 1954- 1955، مع التتويج ببعض ألقاب الكؤوس، وكان ذلك حتى موسم 2004- 2005 عندما وصل جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفريق ونجح البلوز في التتويج باللقب على حساب أرسنال الذي توج قبلها بعام باللقب دون خسارة أي مباراة.

وتوج تشيلسي باللقب بعد خسارة مباراة واحدة فقط، وجمع البلوز 95 نقطة كرقم قياسي صامد حتى تلك اللحظة من خلال الفوز في 29 مباراة من أصل 38، ولم تستقبل شباك الفريق طوال الموسم سوى 15 هدفا وهو رقم قياسي أيضًا، وتوج البلوز خلال نفس الموسم بكأس الرابطة ولكنهم ودعوا دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام البطل ليفربول.

5- توتنهام (1960- 1961)

يعد كأس الاتحاد الإنجليزي من أعرق المسابقات في العالم وذلك نظرًا لانطلاقته في موسم 1871- 1872 ومن ثم بدأ الدوري الإنجليزي في موسم 1888-1889، وعلى مدار نحو نصف قرن لم يكن هناك بطولات متوفرة للأندية الإنجليزية سوى هاتين البطولتين، وكان الفوز بهما شرفا كبيرا، ونجح كل من بريستون وأستون فيلا في تحقيق تلك الثنائية عامي 1889 و1897 على الترتيب.

وبحلول عام 1960 كان تحقيق الثنائية أمرا صعبا للغاية وهو ما جعل موسم 1960- 1961 أفضل مواسم توتنهام عبر التاريخ، حيث حقق توتنهام الفوز في أول 11 مباراة في الدوري وهو رقم قياسي صامد حتى تلك اللحظة وتوج السبيرز في نهاية المطاف بالثنائية التاريخية.

4- أرسنال (2003- 2004)

نجح المدفعجية في التتويج بـ13 لقبا في الدوري الإنجليزي و13 لقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي كرقم قياسي، إضافة إلى لقبين أوروبيين، وحقق أرسنال الثنائية 3 مرات، إلا أن أفضل موسم في تاريخ أرسنال بكل تأكيد هو 2003- 2004.

وحينها حقق أرسنال لقب الدوري دون خسارة أي مباراة، من خلال الفوز في 26 مباراة والتعادل في 12 مواجهة، بل وقدم الفريق واحدة من أفضل العروض الجذابة في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال ذلك الموسم، ومع ذلك خسر الفريق 6 مباريات في الكؤوس التي خاضها المدفعجية في ذلك الموسم من خلال توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام تشيلسي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة من نصف النهائي، إلا أن أرسنال يبقى الفريق الوحيد الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي دون خسارة طوال التاريخ.

3- ليفربول (1983- 1984)

لم يحقق فريق إنجليزي كم الألقاب التي حققها ليفربول في موسم واحد، حيث توج الريدز بالثنائية في 7 مناسبات سابقة، كما أنه الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق الثلاثية في مناسبتين سابقتين، ففي موسم 2000- 2001 تمكن ليفربول من القوز بثلاثية كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، إلا أن أفضل ثلاثية حققها الفريق أتت في موسم 1983- 1984.

وقبل ذلك الموسم حقق ليفربول الثنائية في المواسم الثلاثة السابقة، وفي ذلك الموسم توج ليفربول بكأس الرابطة والدوري وبطولة أوروبا للأندية البطلة على حساب روما وعلى ملعبه، وتغلب على إيفرتون بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في ذلك الموسم في نهائي كأس الرابطة.

2- مانشستر يونايتد (1998- 1999)

في الوقت الذي حقق فيه ليفربول الثلاثية مرتين من قبل، فإن مانشستر يونايتد حقق أفضل ثلاثية ممكنة من خلال التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 1998- 1999، وبالرجوع إلى عام 1977 نجد أن ليفربول توّج بلقب الدوري وبطولة أوروبا للأندية البطلة إلا أنه خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

ونجح الشياطين الحمر في التتويج بلقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الوصيف أرسنال، ومن ثم أطاح مانشستر يونايتد بأرسنال من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بطريقة درامية في مباراة الإعادة، قبل التغلب على نيوكاسل في المباراة النهائية، وفي دوري أبطال أوروبا تخطي اليونايتد عقبة يوفنتوس الذي خاض آخر 3 نهائيات في البطولة حينها قبل تحقيق فوز تاريخي في المباراة النهائية على بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

1- ليستر سيتي (2015- 2016)

بكل تأكيد ينظر إلى ثلاثية مانشستر يونايتد التاريخية في عام 1999 باعتبارها أفضل إنجاز تحقق من الأندية الإنجليزية طوال التاريخ، إلا أن تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015- 2016 يستحق أن يحتل المرتبة الأولى نظرًا لظروف الموسم.

فبكل تأكيد لم يراهن أحد على تتويج مانشستر يونايتد بالثلاثية في عام 1999، فإن الشياطين الحمر دخلوا جميع البطولات باعتبارهم مرشحا بارزا للتتويج باللقب، وعلى النقيض دخل ليستر سيتي موسم 2015- 2016 باعتباره أبرز الفرق المرشخة للهبوط إلى الدرجة الأولى بنهاية الموسم، ومع ذلك نجح الثعالب في التتويج باللقب وبفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني، وفي الموسم الماضي صارع الفريق لتفادي الهبوط مما يبرز حجم الإنجاز المبهر الذي حققه ليستر سيتي.