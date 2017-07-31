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مصدر حكومي لمصراوي: "الهيئة الوطنية للانتخابات" أمام الرئيس لإقراره

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مصراوي Masrawy

مصدر حكومي لمصراوي: "الهيئة الوطنية للانتخابات" أمام الرئيس لإقراره

07:43 م الإثنين 31 يوليو 2017

الرئيس عبد الفتاح

كتبت-حاتم أبو النور:

قال مصدر حكومي لـ"مصراوي"، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاعتماده وإقراره بعد رفعه من مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب، في يوينو الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مجموعه، بعد حسم المادة (34) من مشروع القانون، الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا السبت الماضي، بحضور وزيري العدل وشئون مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية، لمراجعة الإجراءات المطلوبة من لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور القانون، ويشمل ذلك اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصًا على سرعة تفعيل دور الهيئة.

واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.

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مصراوي Masrawy

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