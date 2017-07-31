تعرف على مواعيد اختبارات المدرسة "الفنية النووية" بالضبعة والمعايير المطلوبة لها

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معايير المرحلة الأولى للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للطاقة النووية السلمية في الضبعة ممن تبدأ اختباراتهم في الثالث عشر من أغسطس القادم.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في بيان له الاثنين، إن معايير المرحلة الأولى تتشابه إلى حد بعيد مع معايير اختيار الطلاب لمدارس المتفوقين بمدارس (STEM)، وهي معايير صارمة لا تدخل فيها للعامل البشري على الإطلاق، وهو ما يضمن مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب بنسبة ١٠٠٪‏.

وأوضح الجيوشي، أن المعايير تبدأ بامتحان القدرات (الامتحان والتصحيح إلكترونيًا ودون تدخل بشري) لجميع الطلاب المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط في مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والذكاء في مستوى الإعدادية، ثم تضاف درجة امتحان القدرات (الدرجة الكلية من ١٠٠) لدرجة الطالب في الشهادة الإعدادية ليصبح المجموع الكلي من ٤٠٠ (٣٠٠ "درجة الشهادة الإعدادية" +١٠٠).

وأضاف الجيوشي أنه يتم ترتيب الطلاب بعد ذلك تنازليا وفق مجموع درجتي كل طالب في قائمتين مستقلتين، احداهما لطلاب مطروح والاخري لطلاب المحافظات الاخري، وتنتهي بذلك المرحلة الاولي ليتبعها مراحل تالية للمفاضلة بين الطلاب وفق ترتيبهم في القائمتين المشار إليهما.

وأشار الجيوشي إلى أن المراحل التالية تبدأ بعقد مقابلات شخصية للطلاب، وفق ترتيبهم في القائمتين ووفق إجراءات وتوقيتات تعلن لاحقا.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، توفير كافة الضمانات لكل الطلاب المتقدمين في عملية عادلة وشفافة توفر لهم تكافؤ الفرص بنسبة ١٠٠٪‏، وهي ذات المبادئ والمعايير التي ستطبق في اختيار مدير المدرسة والمعلمين والأطقم الإدارية (شفافية - عدالة - تكافؤ فرص) للجميع.​