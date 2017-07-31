الأحد.. «عاشور» يضع حجر أساس مبنى «المحامين» الجديد

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يضع سامح عاشور، نقيب المحامين، الأحد المقبل حجر الأساس لمبنى النقابة الجديد، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المهنة.

وأعلن «عاشور» يوم 22 يونيو الماضي، إن الجهات المعنية أصدرت التصريح الخاص ببناء مبنى النقابة الجديد، والصادر برقم 5 لسنة 2017، مشددا على أن المحامين سيكون لهم مبنى شامخا يليق بمكانتهم ومكانة المهنة العريقة.

وشرعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في أغسطس الماضي بأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين؛ تنفيذًا للتعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد، كما أزالت الهيئة المظلات الموجودة بحديقة النقابة لتيسير دخول معدات الهدم وعربات نقل المخلفات.

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يذكر أن «عاشور» وقع عقد بناء مبنى النقابة الجديد، والذي سيقام بمقرها الحالي بشارع رمسيس، عقب هدم المباني المحيطة بالمبنى الأصلي، مع اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس الادارة الهندسية بهيئة الانتاج الحربي، وبحضور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، يوم 28 يونيو 2016.

وأكد عاشور، أن المحامين سيكون لهم مبنى شامخ يليق بمكانتهم ومكانة المهنة العريقة، مشيرًا إلى أن خصوم المجلس شككوا في قدرة النقابة على الحصول على ترخيص البناء بحجة قربه من مترو الأنفاق، وهو ما نفته الهيئة القومية للأنفاق في خطاب رسمي للحي.

وأضاف عاشور: "نبني كذلك مبنى جديدًا لفرعية المنيا بالتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي وكذلك تطوير نادي المحامين بجليم في إسكندرية بالتعاون مع شركة المقاولين العرب".

وقال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن المبنى الجديد للنقابة سيقام على مساحة 2500 متر، بارتفاع 7 أدوار، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع القطاع الهندسي بأن تكون مدة الهدم شهرًا، وأن يتم التسليم خلال عام، موضحًا أن نقابة المحامين ستدخل عصرًا جديدًا من الإنجازات، وأن المحامين سيشاهدون صرحًا جديدًا بعد عام.