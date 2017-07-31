نائب يطالب باستبدال الكتب الدراسية بـ«آي باد» توفيرًا لـ «18 مليار جنيه»

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تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم، للكتب المدرسية، واستبدالها بمنحة، أو قرض ميسر من الصين، لتوفير «آي باد» لكل تلميذ بالمراحل التعليمية من الابتدائية، وحتى الثانوية العامة.

وطالب نائب "المصريين الأحرار"، بسرعة الدراسة، واتخاذ القرار بشأن هذا الأمر، للحفاظ على المال العام، وللعمل على مواكبة التطور التكنولوجي، انتهاجًا لطرق الدول المتقدمة في هذا المنحى.

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وأكد عبد الستار، أن هذه الخطوة، ستوفر للدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن ذلك يصب في صالح التلاميذ، لأنهم لا يستخدمون الكتب الدراسية نهائيًا.