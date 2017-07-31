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الجيش يقتل إرهابيًا ويضبط آخرين في وسط سيناء

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الجيش يقتل إرهابيًا ويضبط آخرين في وسط سيناء الجيش يقتل إرهابيًا ويضبط آخرين في وسط سيناء

التحرير

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، ما أسفر عن مقتل إرهابي وتدمير عربة دفع رباعي ودراجتين ناريتين، فضلاً عن القبض على ضبط إرهابيين آخرين، أحدهما بحوذته مبالغ مالية كانت فى طريقها لدعم العناصر التكفيرية.

وتابع، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها لتنفيذ كافة المهام المخططة لتطهير البؤر الإرهابية بوسط سيناء".

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التحرير

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