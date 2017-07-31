محظورة على الغلابة.. أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الـ«كمبوند»

التحرير

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وقف أمام بوابة «الكمبوند» الرئيسية، سحب نفساً عميقاً من سيجارته، ونفث دخانًا كثيفًا، راح ينظر في وجوه وسيارات سكان ذلك الكمبوند الواقع على أطراف المدينة، طرازه المعماري البهيج ومساحاته الخضراء الشاسعة.. فجأة أيقظته ذاكرته من أحلامه وتذكر الحياة التي يعيشها في منطقته العشوائية، بمبانيها الصغيرة المتلاصقة وأفواه ساكنيها العابثة وشوارعها الضيقة ومياهها المخلوطة بالصرف.

استرد "محمد. أ" الشاب العشريني، نفسه، ذهب يحكي قصته لفرد أمن «الكمبوند»، مع البحث عن وحدة سكنية يتزوج بها، ويسأله عن سعر المتر في هذا المشروع الذي رد عليه قائلاً: هنا المتر بيبدأ من 15 ألف جنيه يعني الشقة بـ 2 مليون جنيه.. الحاجات دي مش لينا يا عمنا"، فسار بعيدا يبحث عن «الميكروباص» ليعود من حيث أتى.

«التحرير» بحثت عن إجابة سؤال: «هل من حق الفقراء أن يسكنون الكمبوند؟»، وهل الأسعار وحدها هي ما تعوق ذلك؟.

500 ألف جنيه الحد الادنى

أكد الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمرانى الاسبق بجامعة القاهرة، أنه ليس للفقراء أو متوسطي الدخل نصيب من العيش في تلك «الكمبوندات»، فهو يخاطب شريحة بعينها، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت كثيراً خاصة تلك النوعية من المشروعات العقارية، بعد القرارات الإقتصادية الأخيرة من تعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار.

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تساءل العلايلي: "هل يستطيع الفقراء دفع 500 ألف جنيه على الأقل لشراء شقة داخل كمبوند؟"، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تطرح مشروع للإسكان المتوسط تتجاوز أسعار بعض الوحدات السكنية به الـ 700 ألف جنيه، فما بالك بأسعار القطاع الخاص.

أبدى الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمرانى الاسبق بجامعة القاهرة، استغرابه الشديد من ارتفاع أسعارا لعقارات رغم الركود الشديد في السوق العقاري، موضحاً أن تجارة العقارات هي أكثر التجارات ربحاً.

ورداً على سؤال: "هل من المفترض أن تراقب الدولة أسعار الكمبوندات الخاصة؟"، قال الدكتور العلايلي، إنه من غير المنطقي أن تراقب الدولة أسعار العقارات، فالأسعار تسير وفق قانون العرض والطلب.

أكد المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان الأسبق ورئيس جمعية مستثمري مدينة الشيخ زايد، ومالك أحد المشروعات السكنية الإستثمارية بمدينة زايد، أن الفقراء لن يستطيعوا امتلاك وحدات سكنية في «الكمبوند» بالمدن الجديدة لإرتفاع أسعارها بشدة مقارنة بالوحدات الآخرى خارجه.

أوضح لطفي لـ «التحرير» أن هناك سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات داخل أي كمبوند، وخاصة في الشيخ زايد، هو أن الترخيص المسموح به في تلك المشروعات السكنية "الكمبوند" يسمح ببناء منشآت سكنية لا تتجاوز نسبتها 20% من اجمالي مساحة الأرض، وهي نسبة ضئيلة للغاية، لذا تصبح غالبية مساحة أي "كمبوند" حدائق رغم دفع المستثمر قيمة تلك الأرض، وبالتالي يقوم مالك "الكمبوند" بتحميل ثمن تلك الحدائق على ثمن الوحدات، فترتفع الأسعار كثيراً، وهو ما يفوق قدرة الفقراء الشرائية.

قال المهندس عادل لطفي، إنه بحسب النسبة البنائية التي تحددها وزارة الإسكان، لا يزيد عدد سكان الفدان -4200 متر- عن 16 شخص فقط، وهذه نسبة منخفضة جداً، مشيراً إلى أن مساحة "الكمبوند" من إجمالي مساحة مدينة الشيخ زايد يقترب من الـ 40%، ولكن بالنسبة للتعداد السكاني الذي يعيش على هذه المساحة فهو متدني للغاية، حيث أنه لا يزيد عن 10% من سكان المدينة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري مدينة الشيخ زايد، أن نسب شرائح المجتمع المصري، هي 5% أغنياء جدا و10% أغنياء وهم القادرين على السكن في «الكمبوند»، و85% باقي قئات المجتمع "المتوسط، وفوق المتوسط، وبعض المصريين في تلك الشريحة قادرا على الشراء، وغالبيتهم لا يستطيعون.