تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي.. ومتعب يغيب عن المران

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تغيب عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي، والذي يُقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني.

وظهر متعب في التتش قبل انطلاق مران الفريق، إلا أنه لم يظهر في التدريبات الجماعية.

وأدى رباعي الأهلي (وليد سليمان - حسام غالي - محمد نجيب - هشام محمد) تدريبات تأهيلية على هامش المران.

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ويعاني سليمان من الإصابة بمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد نجيب مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الضامة، في الوقت الذي اشتكى فيه حسام غالي من الإجهاد العضلي وهشام محمد من الإجهاد العام.

يذكر أن الأهلي دخل في معسكر مغلق مساء اليوم الإثنين، في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردني، في قبل نهائي البطولة العربية، والذي يقام في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.