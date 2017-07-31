وزير الدفاع السوداني: نجمع السلاح من المواطنين لفرض هيبة الدولة

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن، عوض بن عوف، حرص القوات المسلحة على فرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين، حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الزعامات والقيادات الشعبية والمجتمعية، في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن التمرد.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التنويري الذي نظمته وزارة الدفاع السودانية، الإثنين، بالخرطوم، لأعضاء لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، اهتمام القوات المسلحة بكافة القضايا التي تؤثر على الأمن الوطني السوداني، وتتحسب لجميع المهددات التي تحيط بالسودان، لافتًا إلى الأدوار التي تنتظر النواب للتوعية والتعبئة لتنفيذ خطة جمع السلاح.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الوطني، اللواء الهادي آدم، وقوف اللجنة ودعمها للقوات المسلحة، واستعدادها لتبني كافة التشريعات التي تمكنها من أداء واجبها، وتحسين الأوضاع المادية لمنسوبيها.