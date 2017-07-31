أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع السوداني: نجمع السلاح من المواطنين لفرض هيبة الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع السوداني: نجمع السلاح من المواطنين لفرض هيبة الدولة

07:27 م الإثنين 31 يوليو 2017

وزير الدفاع السوداني: نجمع السلاح من المواطنين لفرض هيبة الدولة

وزير الدفاع السوداني

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن، عوض بن عوف، حرص القوات المسلحة على فرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين، حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الزعامات والقيادات الشعبية والمجتمعية، في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن التمرد.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التنويري الذي نظمته وزارة الدفاع السودانية، الإثنين، بالخرطوم، لأعضاء لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، اهتمام القوات المسلحة بكافة القضايا التي تؤثر على الأمن الوطني السوداني، وتتحسب لجميع المهددات التي تحيط بالسودان، لافتًا إلى الأدوار التي تنتظر النواب للتوعية والتعبئة لتنفيذ خطة جمع السلاح.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الوطني، اللواء الهادي آدم، وقوف اللجنة ودعمها للقوات المسلحة، واستعدادها لتبني كافة التشريعات التي تمكنها من أداء واجبها، وتحسين الأوضاع المادية لمنسوبيها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خادم الحرمين يستضيف ألفًا من أسر شهداء الجيش والشرطة لأداء الحج

    أخبار

  • الجيش الليبي ينفي مزاعم قتل وتعذيب أسرى الحرب

    أخبار

  • الجيش الليبي ينفي اتهامات الأمم المتحدة بـ"تعدذيب أسرى الحرب"

    أخبار

  • البابا تواضروس: نفتخر برجال الشرطة والجيش وبدورهم ​في حماية الوطن

    أخبار

إعلان

50c088a3c7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي