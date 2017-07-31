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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات الغُرف

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مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات الغُرف

07:19 م الإثنين 31 يوليو 2017

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات الغُرف

يحيى راشد وزير السياحة

القاهرة- (مصراوي):

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار يحيى راشد وزير السياحة، بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة في 10 سبتمبر المقبل، وفق أحكام اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار الوزير رقم 630 لسنة 2017.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن كل منشأة ملزمة بإخطار الوزارة بممثلها قبل إجراء الانتخابات بأسبوع.

وبينت المادة الثالثة من القرار، مراحل الانتخابات وتقدم طلبات الترشح من 6 أغسطس حتى الـ10 من الشهر نفسه، وتقدم التنازلات عن الترشيح والطعون والتظلمات خلال يومى 20 و20 أغسطس، وتنظر اللجنة فى كل ذلك يوم 27 أغسطس، على أن تجرى الانتخابات جميع الغرف يوم الأحد الـ10 من سبتمبر المقبل.

وحددت المادة الرابعة، المنشآت السياحية الممثلة فى الانتخابات وهى، غرفة الشركات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

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مصراوي Masrawy

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