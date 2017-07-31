مصراوي Masrawy

وزير التعليم يحسم إلغاء "الابتدائية" ويُعلن عن نظام تعليمي جديد غدًا 07:23 م الإثنين 31 يوليو 2017

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الوزارة من مطلب أولياء الأمور بإلغاء الشهادة الابتدائية، في مؤتمر صحفي يعقد غدًا الثلاثاء.وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، صرح بأنه تم تكليف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية وليس المديرية، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء الصف السادس.وأضاف حجازي أنه في كافة الاحوال فإن وزارة التربية والتعليم ستطبق ما يصب في مصلحة الطالب.كما يعلن الوزير، ملامح النظام التعليمي الجديد وموعد تطبيقه، حيث قال في تصريحات سابقة، إن الوزارة تعد حاليًا نظامًا جديدًا مبتكرًا للتعليم بالتوازي مع النظام الحالي، على أن يبدأ التطبيق في سبتمبر 2018، وتخريج أول دفعة من هذا النظام في 2030.وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، حيث سيتم وضع مناهج حديثة تدعم التفكير الإبداعي عند الأطفال.وأكد أن النظام التعليمي الحالي لن يزول، ولكنه لن يستقبل طلابًا جدد بداية من إطلاق النظام الجديد، بحيث يستم استبدال النظام القديم القائم على الحفظ والتلقين والحشو تدريجيًا.وشرح طارق شوقي ملامح النظام الجديد المقرر تطبيقه، مشيرًا إلى أن الطالب المطلوب أن يخرج من هذا النظام هو القادر على التعلم مدى الحياة، بحيث يقتصر دور الوزارة على منحه الأدوات كالقدرة على الفهم، التحليل، صناعة القرار، حل المشكلات، والعديد من اللغات، دعم الهوية، تكوين الشخصية، والمنطق المبسط، ثم يتركهم يتعلمون بأنفسهم، مؤكدًا أن الطالب لن يكون "حصالة معلومات".ولفت إلى أن هناك خطوات جادة اتخذتها الحكومة لتطبيق هذا النظام، تتمثل في عمودين رئيسيين للتطوير أولهما: برنامج "المعلمون أولًا، والثاني هو بنك المعرفة، الذي يستهدف في النهاية التحرر من الكتاب المدرسي لتصبح المعرفة مفتوحة ومتاحة لكل الطلاب.وأوضح أنه تم تحويل مناهج العلوم والرياضيات لصفين دراسيين إلى مكتبة إلكترونية تتضمن: أفلام، صور، كتب، مقالات وأبحاث، تمكن الطالب من الاطلاع على الدرس قبل الذهاب إلى المدرسة، والمدرس من ابتكار طريقة جديدة للتدريس، تجعل منه موجهًا وليس ملقنًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

غدًا.. التعليم تعلن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة

اليوم.. بدء تلقي رغبات شغل وظائف بالمدراس اليابانية.. وطرح تذاكر الحج

التعليم: تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "التعليم أولًا" لتدريب 16

التعليم: تنسيق خاص لطلاب مدارس "STEM" للالتحاق​ بالجامعات

إعلان

إعلان