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مقتل شخصين على الأقل في هجوم لداعش على السفارة العراقية في كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين على الأقل في هجوم لداعش على السفارة العراقية في كابول

07:12 م الإثنين 31 يوليو 2017

مقتل شخصين على الأقل في هجوم لداعش على السفارة العراقية في كابول

محيط السفارة العراقية في كابول - ارشيفيه

كابول - (د ب أ)

تأكد مقتل شخصين على الأقل، بعد هجوم مسلحي تنظيم "داعش" على السفارة العراقية في كابول اليوم الاثنين، فيما وردت تقارير متضاربة بشأن عدد الضحايا من مصادر رسمية.

وقال وحيد الله مجروح، وهو متحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون على الأقل في الهجوم، مضيفا أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في المدينة.

غير أن، نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قال إن شخصين فقط، مدني وموظفة بالسفارة، قتلا، بينما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة.

وقال دانيش إن مهاجمين اثنين فقط، احدهما الانتحاري، نفذا الهجوم.

وتتناقض تصريحاته مع بيان سابق لوزارة الداخلية، جاء فيه أن أربعة أشخاص نفذوا الهجوم.

وجاء في البيان أيضا أنه جرى نقل السفير العراقي ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان آمن، ولم يتعرض أي من فريق عمل السفارة لأذي.

وأفاد البيان أيضا بأن الهجوم انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة، وأن القوات الخاصة وصلت موقع الهجوم " بسرعة وفي الوقت المناسب".

وجاء في بيان لوكالة أعماق التابعة للتنظيم أن انتحاريين فجرا نفسيهما في السفارة العراقية في كابول.

وأضاف البيان أن سبعة على الأقل من حراس الأمن قتلوا، بالإضافة إلى تدمير بوابة الأمن.

ويشار إلى أن كابول شهدت 11 هجوما كبيرا منذ بداية العام.

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