في ميلاده الـ48.. ألقاب في مسيرة «كونتي»

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يحتفل اليوم الإثنين، الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ48، وهو من مواليد مدينة ليتشي الإيطالية في 31 يوليو 1969.

كونتي بدأ مسيرته مع فريق المدينة -ليتشي- في عام 1985، واستمر في صفوفه حتى عام 1991، حيث لعب معه "71" مباراة، وفي عام "1991" انتقل إلى يوفنتوس، ولعب لأول مرة تحت قيادة جيوفاني تراباتوني في 17 نوفمبر 1991، أمام نادي تورينو، في ديربي المدينة، واستمر مع السيدة العجوز حتى اعتزاله في عام 2004.

وشارك لاعب خط الوسط الإيطالي مع اليوفي في "296" مباراة، سجل فيها "29" هدفًا، وتوج مع البيانكونيري كلاعب بـ"5" دوري إيطالي، إلى جانب كأس إيطاليا، وكأس الاتحاد الأوروبي، و دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، "مرة واحدة"، بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالي "4 مرات"، وكأس الإنتركونتيننتال في عام 1996.

كما شارك أنطونيو كونتي صاحب الـ48 عامًا، مع منتخب إيطاليا بين عامي 1994 و2000، وشارك معهم في 20 مباراة وسجل هدفين، وكان ظهوره الأول مع الأزوري في 27 مايو 1994، في مباراة ودية أمام فنلندا انتهت بفوز إيطاليا بقيادة أريجو ساكي (2-0)، كان عمره حينها 24 عامًا.

كونتي مدربًا:

بدأ مع نادي أريزو كمساعد مدرب 2005-2006، قبل تعيينه مدربًا للنادي، وفي عام 2007 عُين أنطونيو كونتي مدربًا لباري.

وفي 21 سبتمبر 2009 عُين كونتي مدربا لأتالانتا، وفي 9 مايو 2010 انتقل لتدريب سيينا، الذي كان في السيريا B، ونجح كونتي في إعادة النادي للسيريا A. وفي مايو 2011 عُين أنطونيو كونتي مدربًا لليوفي، وقال حينها: "يوفنتوس الخاص بي سيمتلك الشجاعة، لن أتقبل أي لاعب يبتسم أو يمزح بعد الخسارة".

وحقق كونتي في موسمه الأول كمدرب للفريق بطولة الدوري "الإسكوديتو"، من دون أي خسارة، كسابقة تاريخية منذ أن أصبح عدد فرق الدوري الإيطالي 20 فريقًا، وعاد المدرب الجديد حينها بالفريق لمنصة البطولات، بعد 6 سنين عجاف.

وفي موسم 2012 -2013 حافظ أنطونيو كونتي على لقبه بطلا للدوري الإيطالي، بعد إنهائه البطولة على رأس الجدول، متقدما بـ9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي نابولي.

وسجل الفريق في هذا الموسم 71 هدفًا وتلقى 24 هدفًا، كأقوى خط دفاع وثاني أقوى خط هجوم، مسجلا 27 حالة فوز، و6 تعادلات، و5 هزائم، من بينها خسارتان أمام سامبدوريا ذهابا وإيابا.

وفي موسمه الثالث مع الفريق، حقق كونتي اللقب الثالث على التوالي في الكالتشيو، بعدد قياسي من النقاط بلغ 102 نقطة، كأعلى رقم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، قبل أن يعلن تركه للفريق نهاية الموسم، ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي بعد ذلك.

وتشير الأرقام إلى كونتي تولى الإدارة الفنية مع اليوفي في "151" مباراة، فاز في"102"، تعادل في"34"، وخسر في "15"، بمعدل فوز 68%، وتوج مع السيدة العجوز في 5 مناسبات، وهم ثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي، ولقبان لكأس السوبر الإيطالي.

وفي 4 إبريل 2016 تم تأكيد انتقال أنطونيو كونتي لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات، ويصبح المدرب الرسمي للفريق خلفًا للهولندي جوس هيدينك، وفي 15 أغسطس، بدأ مع البلوز بالفوز 2-1 على وست هام يونايتد في البريميرليج، وفي 17 ديسمبر، سجل كونتي رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي، حيث حقق 11 انتصارًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعيد بريق الفريق من جديد بعد احتلال البلوز المركز الـ10 في جدول الترتيب في الموسم الماضي.

وأصبح كونتي في يناير 2017، المدير الفني الأول في تاريخ البريميرليج الذي يفوز بجائزة أفضل مدرب في 3 أشهر متتالية (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)، وفي 12 مايو 2017 حصل مع البلوز رسميًا على لقب البريميرليج، محققًا رقما قياسيًا جديدًا من خلال الفوز بـ30 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي ألقاب «كونتي»:

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كلاعب مع نادي يوفنتوس

الدوري الإيطالي الكالتشيو: 5 مرات.

كأس إيطاليا: مرة وحيدة.

السوبر الإيطالي: 3 مرات.

دوري أبطال أوروبا: مرة وحيدة.

كأس الاتحاد الأوروبي: مرة وحيدة.

كأس إنترتوتو: مرة وحيدة.

كمدرب

باري

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية: مرة وحيدة.

يوفنتوس

الدوري الإيطالي الكالتشيو: 3 مرات.

السوبر الإيطالي: 2 مرتين.

تشيلسي

الدوري الإنجليزي الممتاز: مرة وحيدة.