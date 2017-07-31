تعرف على أكثر فريق تفادى التعادل السلبي في أكبر عدد من المباريات؟

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في سلسلة المعرفة التي تطرحها صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي ترد من خلالها على أسئلة القراء، طرح أحد القراء سؤالًا عما إذا كان هناك فريق تمكن من تفادي التعادل السلبي أكثر من نادي بران النرويجي.

وأشار القارئ إلى تعادل فريق بران سلبيا مع فريق ستارت في 5 سبتمبر من عام 1993، ومن ثم تعادل سبليا للمرة التالية أمام فريق لين في يوم 1 يونيو من عام 1997، أي أن الفريق تفادى التعادل السلبي طوال 4 أعوام وتحديدًا في 89 مباراة متتالية في الدوري.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك 69 ناديًا إنجليزيا ومن ويلز نجحوا في التفوق على رقم الفريق النرويجي، من بينها 17 ناديا من الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي باستثناء توتنهام، الذي تفادى التعادل السلبي في 78 مباراة كحد أقصى، وبورنموث في 86 مباراة وأرسنال في 82 مباراة.

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ويمتلك نادي إيفرتون أفضل سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي في تفادي التعادل السلبي، وذلك لـ206 مباريات على التوالي في الفترة ما بين 15 ديسمبر من عام 1888 بعد التعادل مع ستوك سيتي وحتى 31 أكتوبر من عام 1986 عند التعادل مع وولفرهامبتون.

وحقق بولتون أيضًا سجلًا مميزًا في تفادي التعادل السلبي، فمنذ الموسم الأول عام 1988 تفادى بولتون التعادل السلبي لمدة 7 مواسم كاملة، حتى انتهت تلك السلسلة في 11 يناير من عام 1896 بالتعادل أمام نوتنجهام فورست، وبذلك تفادى بولتون التعادل السلبي في 203 مباريات متتالية.

وبالنظر إلى الكرة الإنجليزية بشكل عام، نجد أن لينكولن سيتي تفادى التعادل السلبي في 236 مباراة، وذلك في دوري الدرجة الثانية في الفترة ما بين 26 أغسطس من عام 1953 بالتعادل سلبيا مع فريق بيري وحتى 21 فبراير من عام 1959 بالتعادل سلبيا مع ليتون أورينت.