مقتل مسؤول انتخابي في كينيا قبل أيام من موعد انتخابات الرئاسة

نيروبي - (د ب أ)

قال رئيس مفوضية الانتخابات في كينيا وافولا شيبوكاتي يوم الاثنين إنه تم العثور على أحد مسؤولي الانتخابات مقتولاً، وذلك قبل أيام من موعد انتخابات الرئاسة المزمعة في الثامن من أغسطس الماضي.

وأضاف شيبوكاتي في تصريحات للصحفيين بأنه تم العثور على جثة كريستوفر مساندو المُكلف بنظام التصويت الإلكتروني، وبها آثار تعذيب.

وكان مساندو قد فُقد يوم الجمعة الماضي.

وتعهد مساندو بعدم السماح باستخدام نظام التصويت الإلكتروني في تزوير الانتخابات.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة شرسة بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ومرشح المعارضة رايلا أودينجا.

وتسود مخاوف من احتمال أن تواجه كينيا تكراراً لأحداث عام 2007 عندما استشعر الكثيرون أن أودينجا خسر الانتخابات بسبب التزوير مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف خلفت 200.1 قتيلا آنذاك.