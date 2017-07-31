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قطر تشكو دول المقاطعة أمام منظمة التجارة العالمية

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مصراوي Masrawy

قطر تشكو دول المقاطعة أمام منظمة التجارة العالمية

06:42 م الإثنين 31 يوليه 2017

قطر تشكو دول المقاطعة أمام منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

القاهرة – (مصراوي)

قدمت قطر شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ضد دول والإمارات والبحرين بسبب المقاطعة التجارية المفروضة منهم.

وقال ممثل الإمارة لدى المنظمة الدولية، علي الوليد آل ثاني، لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن بتقديم بلاده طلب مشاورات بشكل رسمي للدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في أي نزاع تجاري، فإن الدوحة أعطت مهلة 60 يومًا للدول قبل تقديم شكوى قضائية بمنظمة التجارة الدولية وبدء عقوبات اقتصادية مستقبلية.

كما أشارت الوكالة إلى أن قطر ناقشت قضية المقاطعة خلال اجتماع بالمنظمة الدولية للطيران المدني اليوم الإثنين.

وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي والسعودية والإمارات والبحرين، أصدرت بيانًا مشتركًا أمس الاحد أعلنوا فيه إصرارهم على المطالب الثلاثة عشر التي قدمت لقطر في الشهر الماضي من أجل إنهاء المقاطعة. ومن بين أبرز المطالب تسليم الأفراد الموضوعين على قوائم إرهاب الدول الأربع والمقيمين في الدوحة، بجانب تخقيض شكل العلاقات مع إيران والتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الإمارة الخليجية.

كما أبدت الدول استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تُعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقطعت الدول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي.

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