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مصدر: الهاربون من سجن أجا متهمون بالقتل وترويج المخدرات

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مصدر: الهاربون من سجن أجا متهمون بالقتل وترويج المخدرات مصدر: الهاربون من سجن أجا متهمون بالقتل وترويج المخدرات

مصراوي Masrawy

مصدر: الهاربون من سجن أجا متهمون بالقتل وترويج المخدرات

06:55 م الإثنين 31 يوليه 2017

مصدر: الهاربون من سجن أجا متهمون بالقتل وترويج المخدرات

مديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

كشف مصدر أمني في محافظة الدقهلية أن عمليات البحث لا تزال جارية عن السجناء الأربعة الهاربين، اليوم الإثنين، من مركز شرطة أجا، مشيرًا إلى أن تهم الأربعة تنوعت بين القتل والاتجار في المخدرات.

وحصل مصراوي على أسماء السجناء الأربعة، وهم: "رضا. أ. ا"، 24 سنة - مقيم بقرية طنامل، متهم بالاتجار في المواد المخدرة، و"محمود. إ"، 24 سنة - مقيم بقرية كوم النور، متهم في قضية شروع في قتل، و"هلال. م" 22 سنة - مقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، متهم بقضية قتل، و"محمد. ع" 21 سنة - مقيم بمركز ميت غمر، متهم بقضية قتل.

وأفاد المصدر أن مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، كلف بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي وفرع البحث بجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز أجا، لتحقيق السرعة في ضبط الهاربين وإعادتهم إلى محبسهم.

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