في اليوم الأخير لولايته.. جابر نصار يفتتح أعمال التطوير بمسجد جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في اليوم الأخير لرئاسته للجامعة أعمال التطوير بمسجد تجارة للطلاب داخل الحرم الجامعي وتضمنت تطوير 12 دورة مياه، 23 صنبور مخصص للوضوء.

وشارك في الافتتاح الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، والدكتور سعيد الضو نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش عميد كلية تجارة.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن بناء دورة المياه يقلل التكدس والزحام على دورات المياه داخل المسجد، موجهًا لتوفير نظم تهوية أكثر، موضحا أن مسجد الطالبات يضمن دورات مياه داخل المسجد.

ومن المرتقب أن يعيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جامعة القاهرة الجديد من بين 3 مرشحين هم كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور سعيد الضو أقدم نواب رئيس جامعة القاهرة سيقوم بتسيير أعمال إدارة الجامعة لحين صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتعيين رئيس جديد خلفًا لنصار.