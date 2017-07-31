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النائبة مارجريت عازر ترفض اتهام قطر للسعودية بتسييس الحج

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النائبة مارجريت عازر ترفض اتهام قطر للسعودية بتسييس الحج النائبة مارجريت عازر ترفض اتهام قطر للسعودية بتسييس الحج

التحرير

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أدانت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تصريحات دولة قطر التى أدلى بها وزير الخارجية القطرى واتهم خلالها السلطات بتسييس الحج، رافضة تماماً الإتهام الذى وجهت قطر إلى السعودية بوضع عراقيل أمام أداء مواطنيها الحج، وكذلك الدعوة «المشبوهة» التي أطلقتها قطر خلال الساعات الماضية لتدويل وتسييس الحج.

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ووصفت النائبة ما يحدث بأنه فعل «عدائى» من جانب «قطر وإيران»، مشيرة إلي أن المملكة العربية السعودية تتشرف على مدى عقود بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقدم لهم كافة سبل الدعم على أكمل وجه لأداء فريضة الحج ، ولا تقدر أية دولة على ذلك غير المملكة العربية السعودية على تولي هذا الشرف أو القيام بأعباءه.
 

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التحرير

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