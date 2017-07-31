9 قيادات بـ«الوفد» يطالبون بإحالة «أبوشقة» إلى لجنة النظام بالحزب

التحرير

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كشف مصدر قيادي بحزب الوفد، عن أن تسعة من قيادات الحزب تقدموا بمذكرة إلى الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، ضد النائب بهاء أبوشقة سكرتير عام الحزب، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بعد اتهامه لبيت الخبرة البرلمانى بأنه يتلقى تمويلاً بشكل متكرر، بالإضافة إلى حديثه الدائم عن وجود مندسين داخل الحزب دون توضيح من هم المقصودون، ودون تقديم أدلة للحزب.

وأكد القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"التحرير" أن مقدمى المذكرة طالبوا بضرورة اعتذار أبوشقة عما بدر منه، مع إقرار صريح بعدم وجود مثل تلك الأمور رسميًا، أو تقديم ما لديه من مستندات تثبت تلك الشائعة، خاصة أنها تمس مؤسسات الحزب.

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وأشار إلي أن هناك غضبا كبيرا من الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية، بسبب تكرار هذه الأفعال، وبعضهم طالب السيد البدوى بإحالة أبو شقة إلى لجنة النظام بالحزب للتحقيق فى هذه الوقائع، واتخاذ عقوبات ضده إذا لم يعتذر أو يقدم دليلا على اتهاماته لأعضاء الهيئة العليا، لأن حديثه سبب بلبلة داخل الحزب.