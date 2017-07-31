المركزي: 2.7 ترليون جنيه حجم السيولة النقدية بالسوق المحلي

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كشف البنك المركزي المصري عن حجم السيولة المحلية الذي سجل 2.7 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، مسجلة زيادة قدرها 690 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2016 – 2017.

وأوضح البنك أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 609 مليارات جنيه بمعدل 40%، والمعروض النقدي بمقدار 81 مليار جنيه بمعدل 14.2%.

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وبحسب البنك فقد اجتذب القطاع المصرفي ودائع جديدة بقيمة 49 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لتسجل إجمالي ودائع القطاع 2.918 تريليون جنيه مقابل 2.869 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، مشيرًا إلى ارتفاع الودائع الحكومية إلى 504.67 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 493.23 مليار جنيه بنهاية مارس، منها 309.8 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية و194.828 ودائع بالعملات الأجنبية .

ولفت التقرير إلى ارتفاع الودائع غيرالحكومية لتسجل 2.413 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.375 تريليون جنيه بنهاية مارس، منها ودائع بالعملة المحلية بقيمة 1.725 تريليون جنيه وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 688.22 مليار جنيه.