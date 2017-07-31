حياة الراهبات.. أسرار نساء استغنت عن الدنيا (القصة كاملة)

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حياة الراهبات.. العزلة مع الله (القصة كاملة)

كيف لفتاة أن تترك أهلها وأصدقاءها وتتخلى عن كل متع الدنيا لتكون راهبة؟ الأمر أقرب إلى الجنون للبعض. ويذهب آخرون إلى تفسيرات مثل الفقر أو الفشل أو المرض. بينما يؤمن القلة بأنه ليس غريبًا أن يستغنى الإنسان عن كل شيء من أجل الحياة مع الله.

ليس من المعتاد رؤية الراهبات، بزيهن الأسود، في الشوارع والأماكن العامة، فهن "منعزلات"؛ لا تقع أنظار بشر عليهن سوى زائري أديرتهن. يتحدثون إليهن، يتباركون بهن، يطلبون منهن الصلاة لأجلهم. لكن لا يحق لأيَّا منهم أن يتحدى تحفظهن الشديد، ويسأل عن نظامهن أو حياتهن قبل الرهبنة.

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كما ليس للصحفي أو الباحث أو المهتم وسيلة لمعرفة الكثير، فعلى أفضل الأحوال، يمكنه معرفة بعض الأمور العامة، لكنني كنت أتشوق لمعرفة ما هو أكبر وأعمق عن تجربة "ثرية"، وحياة مفروض عليها إطار من السرية؛ لذا كانت فرصتي أفضل كزائرة؛ لا تملك إلا المشاهدة بتركيز واقتناص أي لحظة مناسبة - لا تتعدى الدقائق - للاستفسار عن أشياء تجهلها.

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