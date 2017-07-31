«خروج أبيض وعودة حمراء وكوارث تحكيمية».. أبرز ظواهر البطولة العربية

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انتهت مباريات الدور الأول من البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي من البطولة عن مواجهة الأهلي مع الفيصلي الأردني، واصطدام الترجي بفريق الفتح الرباطي المغربي.

وبعد إجراء القرعة وتحديد مواجهات نصف النهائي، «التحرير» يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز أحداث ومشاهد الدور الأول من البطولة.

خروج الزمالك

ودع فريق نادي الزمالك البطولة العربية، برصيد 4 نقاط بعدما تعادل إيجابيًا (2-2) أمام الفتح الرباطي المغربي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي كانت تضم العهد اللبناني والنصر السعودي.

وفي الجولة الثانية خسر الزمالك بهدف وحيد من فريق العهد اللبناني في مباراة ظهر من خلالها الفريق الأبيض بمظهر سيئ جدا مما أغضب جماهيره.

واستطاع الزمالك تحقيق فوز معنوي في الجولة الثالثة أمام «العالمي» النصر السعودي بهدفين مقابل هدف.

عودة الأهلي

تأهل الأهلي لدور نصف النهائي بالبطولة العربية برصيد 6 نقاط كأفضل ثان، بعدما افتتح مشواره في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري، بجانب الزعيم الأردني "الفيصلي" بالهزيمة أمام الأخير بهدف نظيف في المباراة الأولى.

وتمكن الأهلي من الفوز في مباراتي الوحدة الإماراتي 2-0 ونصر حسين داي 2-1 في مباراة مثيرة استطاع حسمها في الوقت البدل من الضائع.

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تألق محمد فوزير

شهد الدور الأول من البطولة تألق محمد فوزير لاعب وسط فريق الفتح الرباطي المغربي، حيث قاد فريقه لتصدر المجموعة الثانية والتأهل لنصف نهائي البطولة، وكان فوزير هو صاحب أول هاتريك في البطولة، بعد أن أحرز ثلاثة أهداف حاسمة في لقاء النصر السعودي الذي انتهى برباعية نظيفة.

الأخطاء التحكيمية

شهد الدور الأول من البطولة العربية أخطاء تحكيمية نتج عنها قرار من لجنة الحكام المشرفة على منافسات البطولة باستبعاد 3 حكام من المباريات، وهم الحكم البحريني نواف شكر الله الذي أدار مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفاز بها الفريق الأردني 1-0 وألغى الحكم هدفًا سجله كريم نيدفيد للأهلي، رغم أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحته.

والثاني الحكم المساعد اليمني علي الحسني، بعدما شارك في مباراة الزمالك والفتح الرباطي التي انتهت بالتعادل 2-2، وكان الحسني قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفتح الرباطي قبل هدف الزمالك الثاني.

والثالث هو الليبي خالد سلمان أبو الخير الذي كان مساعدا في مباراة الترجي ونفط الوسط، التي حسمها الفريق التونسي بهدف متأخر. وشهدت المباراة، إلغاء هدف بداعي التسلل تقدم به نفط الوسط، ولكن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف ليتقدم نادي نفط الوسط العراقي باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم.

حازم إمام يسجل

سجل حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك أسرع هدف بالبطولة في الثانية 53 من بداية اللقاء، ويعد هدف حازم هو الهدف الأول له منذ عامين وشهرين و26 يومًا، حيث إن آخر هدف سجله للزمالك كان أمام الفتح الرباطي المغربي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية بدور الـ16 مكرر.

ركلة جزاء الشناوي

تصدى أحمد ناصر الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك لركلة جزاء في مباراة النصر السعودي بالجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة، ويعد هذا التصدى هو التصدى الأول للشناوي لركلة جزاء منذ 23-6-2015، عندما تصدى لركلة جزاء أمام المقاولون العرب في الموسم الذي حقق فيه الزمالك بطولة الدوري.