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العراق يعلن عن تسيير رحلات جوية إلى روسيا قريبا

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مصراوي Masrawy

العراق يعلن عن تسيير رحلات جوية إلى روسيا قريبا

06:40 م الإثنين 31 يوليو 2017

العراق يعلن عن تسيير رحلات جوية إلى روسيا قريبا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل العراقية،اليوم الاثنين، عن قرب تسيير رحلات جوية من العاصمة العراقية بغداد ومدينة البصرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إنه "سيتم إطلاق رحلات جوية مباشرة من بغداد والبصرة إلى موسكو في المستقبل القريب"،بحسب موقع السومرية نيوز العراقي .

وأعرب الحمامي عنه أمله في أن يكون الاطلاق خلال "الأيام المقبلة" مشيرا إلى أهمية هذا الخط، حيث انه "سيتيح للطيران المدني العراقي دخول المجال الجوي الأوروبي، ويفتح آفاقا للمسافر العراقي في مجالات التجارة والسياحة والعمل والعلاج، ويرجع ذلك إلى تطور الأداء العلمي والاقتصادي لروسيا".

ووفقا للبيان، فإن رحلات إضافية ستسيّر إلى "مناطق أخرى من روسيا"، دون أن يحدد المدن ووقت بدء الرحلات.

وأشار الوزير العراقي "بالجهود التي بذلت لإنجاح المفاوضات" وفتح الخط، كاشفا أن العراق يخطط لفتح خط إلى عدد من المناطق الجديدة في المستقبل القريب

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