مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بضم المؤسسات العلاجية في مؤسسة واحدة مقرها القاهرة​ 06:33 م الإثنين 31 يوليو 2017

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، فضلًا عن النقل.وذكر بيان صادر عن المجلس، أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على توفير كافة التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل.ووجه رئيس الوزراء، بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار في صورتها النهائية على اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.واستعرض الاجتماع، تقريرًا حول نشاط عمل الشركة القابضة للري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وموقفها المالي، حيث أشار التقرير إلى وجود تحسن تدريجي في أداء الشركة، وذلك في ضوء اتباعها لمجموعة من الأساليب التي تضمن الاستفادة من الطاقات المتاحة داخل الشركات التابعة، بما يسهم في زيادة الأعمال المسندة إلى تلك الشركات.وتضمن التقرير الإشارة إلى خطة التطوير المستقبلية للشركة على مدار الثلاث سنوات المقبلة (2017/2020)، والتي تشمل تطوير المعدات من خلال الإحلال والتجديد لها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد البشرية بما يخدم ويحقق أهداف الشركة. وعرض وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريرًا حول أداء المؤسسة العلاجية بالاسكندرية، والموقف الخاص بالمباني والمعدات والأجهزة المتوافرة داخلها والمستلزمات الواجب توافرها.ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بضرورة ضم المؤسسات العلاجية في مؤسسة علاجية واحدة يكون مقرها القاهرة، على أن يقوم وزير الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، والعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.تناول الاجتماع تقريرًا حول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين جمهورية مصر العربية وتجمع الميركوسور ( البرازيل – الأرجنتين- الأوروجواي – الباراجواي)، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، كما سيعمل على فتح منافذ جديدة للترويج للمنتجات المصرية بأسعار مناسبة في القارة اللاتينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

​سحر نصر: عرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الحكومة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل اللجنة العليا لتعويضات المقاولين

وزير الصحة: مستعدون لموسم الحج.. والأنصاري رئيسًا للبعثة الطبية

"اقتصادية النواب" تنتهي من 16 مادة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون

إعلان

إعلان