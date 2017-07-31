العفو الدولية تنتقد احتمالية إرسال إيطاليا سفن حربية إلى ليبيا

روما - (د ب أ)

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة إلى المهمة المحتملة للبحرية الإيطالية لدعم خفر السواحل الليبية في مكافحة المهربين.

وقال جون دالهوسين، المدير التنفيذي للمنظمة في أوروبا، اليوم الاثنين وفقا لبيان إنه " بدلا من إرسال سفن لإنقاذ حياة الناس وحماية المهاجرين واللاجئين اليائسين، فإن إيطاليا تستعد لإرسال سفن حربية لصد هؤلاء".

كانت الحكومة الايطالية قررت في اجتماعها الوزاري يوم الجمعة الماضي، إطلاق مهمة بحرية في المياه الليبية لمكافحة مهربي المهاجرين.

وكان قد تم الكشف في بادئ الأمر عن الخطة التي ينظر إليها على إنها من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة في مساعي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، يوم الاربعاء الماضي بواسطة رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، بعد استضافة محادثات مع نظيره الليبي فايز السراج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن من الممكن أن يصوت البرلمان على هذه المهمة بعد غد الأربعاء.

وحسب جينتيلوني، فإن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من حكومة السراج.