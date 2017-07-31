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مصدر عراقي: مقتل 18 داعشيا في حملة عسكرية بصحراء الأنبار

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مصراوي Masrawy

مصدر عراقي: مقتل 18 داعشيا في حملة عسكرية بصحراء الأنبار

05:25 م الإثنين 31 يوليو 2017

مصدر عراقي: مقتل 18 داعشيا في حملة عسكرية بصحراء الأنبار

الجيش العراقي - ارشيفية

العراق - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل 18 من عناصر تنظيم داعش في حملة نفذها الجيش العراقي وسط صحراء عكاشات وعانة/500 كيلومتر و300كيلومتر غربي بغداد على التوالي.

وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية إن "قوات من الجيش العراقي نفذت اليوم الاثنين حملة عسكرية بمشاركة العشائر، بحثا عن عناصر داعش الذين يقبعون في الصحراء، وينفذون عملياتهم المسلحة ضد المدنيين والقوات العسكرية وتمكنت من مهاجمتهم في صحراء عكاشات حيث قتلت عشرة منهم واستولت على أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وعلى الصعيد نفسه، أعلن المصدر مقتل ثمانية من عناصر داعش في اشتباكات خاضتها قوات الجيش العراقي والحشد العشائري الانباري ظهر اليوم الاثنين ضد عناصر تنظيم داعش في صحراء عانه 300 كيلومترا غرب بغداد.

وتشهد صحراء الأنبار الواقعة غرب البلاد والمحاذية لحدود سورية والأردن والسعودية، سيطرة لتنظيم داعش، الذي قام بإعادة ترتيب صفوفه بها، عشية خسارته في أغلب المدن العراقية التي يسيطر عليها.

وتنوي العراقية إضعاف قوة التنظيم وطرده من صحراء الأنبار تمهيدا لإعادة افتتاح الحدود مع دولتي الأردن وسورية وإعادة تنشيط الحركة التجارية بين البلدان الثلاثة.

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