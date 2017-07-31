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رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم نجم تشيلسي

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رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم نجم تشيلسي رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم نجم تشيلسي

التحرير

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أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع النجم الصربي نيمانيا ماتيتش، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، إلى أن ماتيتش قام بتوقع عقد مع النادي الإنجليزي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مع بند يتيح له تمديد العقد لموسم إضافي.

وأكدت التقارير الصحفية أن قيمة انتقال ماتيتش إلى مانشستر يونايتد ستصل إلى 40 مليون إسترليني.

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وقال مورينيو بعد التوقيع: "ماتيتش لاعب في مانشستر يونايتد، وهو لاعب لجوزيه مورينيو، هو يمثل جميع ما نريده في لاعب كرة قدم، الإخلاص والحماس والجماعية".

بينما قال ماتيتش: "لقد استمتعت بوقتي في تشيلسي وأشكر النادي والجماهير على الفترة الماضية، وأنا اتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد والبدء في التدريبات."

يذكر أن ماتيتش سيرتدي القميص رقم 31 مع مانشستر يونايتد، وذلك كما صرح مورينيو اليوم.

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التحرير

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