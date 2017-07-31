حرائق في تونس تتسبب في انفجار ألغام تعود للحرب العالمية الثانية

تونس - (د ب أ):

أدت حرائق اجتاحت غابات، في شمال غرب تونس، منذ أمس الأحد إلى انفجار ألغام تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال العقيد منير الربابي، من الحماية المدنية، في تصريح لإذاعة جوهرة الخاصةاليوم الأثنين، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 12 حريقا حتى اليوم الاثنين، من بينها ثمانية حرائق اندلعت بشكل متزامن في مناطق مختلفة من ولاية جندوبة.

وتضم الولاية، القريبة من الحدود الجزائرية غربا، مساحات واسعة من الغابات والجبال خاصة في طبرقة وعين دراهم.

وقال العقيد الربابي إن عدة ألغام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية انفجرت بالتزامن مع الحرائق.

وتعود الألغام إلى بداية الأربعينات من القرن الماضي حيث تحولت تونس آنذاك إلى ساحة معارك بين قوات المحور والحلفاء.

وأوضح العقيد الربابي أن الألغام تنفجر عادة بفعل موجات الحرارة واندلاع الحرائق، وأن السلطات الأمنية ستقوم بالتحقيق في حادثة هذه الانفجارات.

وتشهد تونس منذ بداية موسم الصيف هذا العام درجات حرارة قياسية واستثنائية، حيث بلغت في أقصاها 47 درجة مسجلة ارتفاعا عن المعدلات العادية بعشر درجات.

وبلغ عدد الحرائق منذ أمس في ولاية جندوبة وحدها 15 حريقا، امتدت على مناطق واسعة بفعل هبوب رياح قوية. وكانت موجة حرائق أخرى نشبت أيضا في وقت سابق بمناطق مختلفة من البلاد، ومن بينها القيروان وصفاقس بوسط تونس وقابس في الجنوب.

وأفاد العقيد الربابي أن وحدات الحماية المدنية تعمل حاليا من أجل السيطرة على حريق كبير نشب منذ يومين بمنطقة "الحمراء" على الحدود التونسية الجزائرية على مساحة تقدر بنحو 80 هكتارا، كما تعمل على منع انتشار الحرائق قرب التجمعات السكنية.