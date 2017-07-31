أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حرائق في تونس تتسبب في انفجار ألغام تعود للحرب العالمية الثانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حرائق في تونس تتسبب في انفجار ألغام تعود للحرب العالمية الثانية

05:46 م الإثنين 31 يوليو 2017

حرائق في تونس تتسبب في انفجار ألغام تعود للحرب العالمية الثانية

حرائق في تونس - أرشيفية

تونس - (د ب أ):

أدت حرائق اجتاحت غابات، في شمال غرب تونس، منذ أمس الأحد إلى انفجار ألغام تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال العقيد منير الربابي، من الحماية المدنية، في تصريح لإذاعة جوهرة الخاصةاليوم الأثنين، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 12 حريقا حتى اليوم الاثنين، من بينها ثمانية حرائق اندلعت بشكل متزامن في مناطق مختلفة من ولاية جندوبة.

وتضم الولاية، القريبة من الحدود الجزائرية غربا، مساحات واسعة من الغابات والجبال خاصة في طبرقة وعين دراهم.

وقال العقيد الربابي إن عدة ألغام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية انفجرت بالتزامن مع الحرائق.

وتعود الألغام إلى بداية الأربعينات من القرن الماضي حيث تحولت تونس آنذاك إلى ساحة معارك بين قوات المحور والحلفاء.

وأوضح العقيد الربابي أن الألغام تنفجر عادة بفعل موجات الحرارة واندلاع الحرائق، وأن السلطات الأمنية ستقوم بالتحقيق في حادثة هذه الانفجارات.

وتشهد تونس منذ بداية موسم الصيف هذا العام درجات حرارة قياسية واستثنائية، حيث بلغت في أقصاها 47 درجة مسجلة ارتفاعا عن المعدلات العادية بعشر درجات.

وبلغ عدد الحرائق منذ أمس في ولاية جندوبة وحدها 15 حريقا، امتدت على مناطق واسعة بفعل هبوب رياح قوية. وكانت موجة حرائق أخرى نشبت أيضا في وقت سابق بمناطق مختلفة من البلاد، ومن بينها القيروان وصفاقس بوسط تونس وقابس في الجنوب.

وأفاد العقيد الربابي أن وحدات الحماية المدنية تعمل حاليا من أجل السيطرة على حريق كبير نشب منذ يومين بمنطقة "الحمراء" على الحدود التونسية الجزائرية على مساحة تقدر بنحو 80 هكتارا، كما تعمل على منع انتشار الحرائق قرب التجمعات السكنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تونس: العلاقات الدبلوماسية مع سوريا "لم تنقطع أبدا"

    أخبار

  • أعمال عنف خلال مظاهرة بلندن ضد الشرطة على خلفية مقتل رجل أسود

    أخبار

  • وزير داخلية تونس: لا يمكن لأية دولة مواجهة الهجرة غير الشرعية بمفردها

    أخبار

  • المفوض الأوروبي للهجرة: يجب إيجاد تسوية سريعة لأزمة ليبيا

    أخبار

إعلان

ba74678aac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي