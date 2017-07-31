7 أزمات للمشاهير بدأت بالتعويضات وانتهت بالصلح.. ما مصير «الهضبة» مع شيرين؟

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يبدو أن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع المطرب عمرو دياب لم تنتهِ بعد، خاصة بعدما ورطت "شيرين" العديد من الأطراف بسبب تلك الأزمة، وكان أبرزهم سالم الهندي المدير التنفيذي "لشركة روتانا"، حيث خرجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "كل يوم"، لتهدم محاولاته لاحتواء الأزمة، وترد على سؤاله إذا كان هناك إمكانية للصلح مع عمرو دياب، لتقول ساخرة "لا أقدر على دفع ثمن الصلح مع عمرو دياب، فهو حصل على 3 ملايين دولار ليتصالح مع سالم الهندي".

وبذلك التصريح ورطت "شيرين" شركة روتانا وسالم الهندي في الأمر، وتؤكد تصالح الاثنين مع ذكر أن عمرو دياب دفع هذا الملبغ من أجل التصالح وإنهاء القضايا وهو ما يعني دفعه للشرط الجزائي ولكن بشكل ودي.

أزمة عمرو دياب مع "روتانا" أعادت إلى الأذهان العديد من الأزمات والخلافات الفنية الأخرى التي شهدتها ساحات القضاء وانتهت بالتعويضات، ونرصد أبرزها خلال التقريرالتالى.

بعد الأزمة الشهيرة التى حدثت بين الثنائي والتصريحات "المسيئة" التى أطلقتها "شيرين" مؤخرًا، هل يلجأ "الهضبة" للقضاء ويطالب بالتعويض عن ذلك؟ أم تنتهي تلك الأزمة بالتصالح؟

أثار الحكيم ورامز جلال

شنت الفنانة آثار الحكيم هجومًا على الفنان رامز جلال بعدما وقعت ضحية خلال إحدي حلقات برنامج المقالب "رامز قرش البحر"، ورفضت إذاعة حلقتها، بل وصل الأمر للقضاء وطالبت بوقف البرنامج وتعويض وصل لـ10 ملايين جنيه، وصرحت "الحكيم" خلال أحد حوارتها الصحفية عن تلك الأزمة قائلة: "رامز جلال ركبلي قرون"، مؤكدة أنها أصيبت بصدمة عصبية بسبب "المقلب"، وأنها ستظل على هذا الوضع حتى تأخذ حقها.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول طلب "الحكيم" الأصلى بالتعويض بوقف البرنامج، وقبلت الطلب الإحتياطى وهو وقف عرض الحلقة الخاصة بها.





شريف منير وشيرين

بعد أن أنقذت العناية الإلهية إحدى بنات الفنان شريف منير، عقب إلقاء أحد أفراد أسرة شيرين التي تسكن في المنزل الذي يسكن فيه منير قطعة رخام كادت تسقط على رأسها، قام بتوجيه عتاب لها، إلا أنه تفاجأ بالمطربة تأتي إليه في حديقة منزله وتتلف كشك الحراسة الخاص به.

الأمر تطور بعدما تطاولت "شيرين" على شريف منير، وهو ما أوضحه الأخير من خلال صورة نشرها على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لمحادثة جرت بينه وبين شيرين عبد الوهاب، حيث قام بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة المقطم.

وقضت محكمة جنح المقطم بحبس "شيرين" 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، وتعويض مدني قدره 2000 جنيه، لاتهامها بالتعدي على الفنان شريف منير وبناته وإتلاف كشك الحراسة الموجود بحديقة منزله، إلا أن الأمر تم حله بعدما اعتذرت شيرين لـ"منير"، من خلال بيان رسمي نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، وتم الصلح بينهما.

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هشام سليم وياسمين عبد العزيز

وصلت أزمة الفنان هشام سليم، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى القضاء، بعدما تعدت "زينة" نجلة الفنان المصري هشام سليم، على "ياسمين" بالضرب، وقيل وقتها إن الأخيرة اشترطت أن تحصل على مبلغ نصف مليون جنيه كتعويض واعتذار رسمي، كصفة مبدئية للتنازل عن القضية التي رفعتها ضدهما وتحولت إلى الجنايات.



بدأت الواقعة أثناء وجود ياسمين عبد العزيز، بالفيلا الخاصة بها في الساحل الشمالي، وسمعت أصواتًا صاخبة، وتبيّن أنها صادرة من الفيلا المجاورة المملوكة لرجل أعمال يدعى حسين مصطفى فهمي، وهو زوج خالة نجلة هشام سليم، والتي كانت موجودة حينها.

ويشهد الوضع مؤخرًا تأزمًا كبيرًا، بعد تراشق كل من "سليم" و"ياسمين"، بالألفاظ، بسبب الخلاف، الذي وصل إلى الحكم على نجلته بالسجن.



ريم البارودي وميسرة

أزمة كبيرة أيضًا نشبت بين الفنانتين ميسرة وريم البارودي بسبب الرسائل التي أرسلتها الأخيرة إلى زميلتها، والتي تتضمن سبا وقذفا أثناء الخلاف الحاد بينهما.

وبعد مشكلات استمرت عامين انتقلت إلى أروقة القضاء، انتهى الخلاف بينهما بعد أن صدر حكم بحبس ريم البارودى لمدة شهر ودفع تعويض ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وهو الحكم الذي استقبلته ميسرة برضاء وسعادة.

سما المصري ومرتضي منصور

أزمة أخري جمعت المستشار مرتضى منصور بالراقصة الاستعراضية سما المصري، بعدما قامت الأخيرة بإذاعة فيديو كليب تتهمه بالجنون وشرب الخمور والإدمان، من خلال قناة "فلول" التي كانت تمتلكها، وهو الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء، وحكمت المحكمة وقتها بحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة 10 آلاف جنيه".





عمرو دياب وشيرين

بعد الأزمة الشهيرة التي حدثت بين الثنائي والتصريحات "المسيئة" التى أطلقتها "شيرين" مؤخرًا، هل يلجأ "الهضبة" للقضاء ويطالب بالتعويض عن ذلك؟ أم تنتهي تلك الأزمة بالتصالح؟..

